Kate Middleton, als 43 anys: 'El més difícil del tractament contra el càncer és...'

Kate Middleton deixa sense paraules amb la confessió que ha fet sobre el càncer, malaltia amb la qual ha hagut de lidiar amb 43 anys. Sense pèls a la llengua, la princesa de Gal·les ha revelat què és “el més difícil del tractament”.
A principis de juliol, i després de la sonada absència a Ascot, la dona del príncep Guillem va tornar a l'escena pública envoltada de tota mena d'especulacions sobre la seva salut. I ho va fer per visitar un hospital a Essex.
Aquell dia, va tenir l'oportunitat de conèixer el Jardí del Benestar que la Reial Societat de la Salut ha instal·lat a l'hospital de Colchester. Una cosa que li va fer especial il·lusió.
I és que, des que va rebre el seu diagnòstic, la princesa de Gal·les s'ha convertit en una gran defensora del poder terapèutic de l'entorn natural. Tant és així que, durant aquesta visita, va voler remarcar el paper tan important que ha jugat la natura en el seu procés de recuperació.
Kate Middleton considera que, per als malalts de càncer, és fonamental passar temps a l'aire lliure. Una cosa que ha estat clau en la seva recuperació, tant per a la seva fortalesa física com per al seu benestar emocional. A més, no va tenir cap problema a assegurar que la “fase posterior” és el més complicat de tot el tractament,
Kate Middleton va parlar alt i clar sobre la seva malaltia: “El més difícil del tractament contra el càncer és la fase posterior”
Per a l'ocasió, Kate Middleton va optar per una americana en to sorra amb ratlla diplomàtica, combinada amb una camisa de la mateixa gamma cromàtica. Un look que va completar amb unes arracades i un delicat penjoll. També va recuperar el seu rellotge Cartier Ballon Bleu i el seu emblemàtic anell de compromís.
Durant l'esdeveniment, la princesa de Gal·les va tenir l'oportunitat de parlar amb tots els pacients i alguns membres del personal del Centre de Benestar Oncològic d'aquest centre sanitari.
A més, no va voler deixar passar l'ocasió per revelar la “difícil fase” que va afrontar després del seu tractament oncològic. Moment en què va deixar al descobert què és el més difícil del tractament contra el càncer:
“Assumeixes una actitud valenta i estoica durant el tractament, els tractaments realitzats i després penses: 'Puc seguir endavant, tornar a la normalitat. Però, en realitat, la fase posterior és realment difícil'”.
Segons va destacar Kate Middleton, en aquell moment “ja no estàs necessàriament sota l'equip clínic” i “no pots desenvolupar-te amb normalitat a casa”. Per això, considera que és “molt valuós comptar amb algú que t'ajudi a superar això, que et mostri i et guiï durant aquesta fase posterior al tractament”.
“De fet, de vegades passa desapercebut… Un no aprecia necessàriament el gran impacte que tindrà. Has de trobar la teva nova normalitat, i això porta temps... I és com una muntanya russa, no és un camí de roses, com un espera”.