Els nous veïns de Kate Middleton fan saltar les alarmes i remouen Anglaterra

Han tornat a saltar totes les alarmes al voltant de Kate Middleton, però en aquesta ocasió, la seva malaltia no hi té res a veure. Tal com ha transcendit, la darrera decisió de la princesa de Gal·les sembla que no ha estat gaire ben rebuda per gran part dels seus nous veïns.
Fa tot just unes hores s'ha sabut que el príncep Guillem i la seva dona estan preparant el que molts han anomenat com el seu “nou començament”. I és que, segons s'ha confirmat, els futurs reis britànics han decidit canviar de residència.
Després de passar per un dels anys més durs de la seva vida pels càncers de Kate Middleton i el rei Carles, han optat per mudar-se a una nova mansió. Un immoble que compta amb vuit dormitoris i una gran finca que estan renovant amb recursos propis.
La casa en qüestió, valorada en uns 18,5 milions de dòlars, s'anomena Forest Lodge i està situada a Windsor Great Park. Aquesta propietat va ser adquirida per la Corona britànica el 1829, tot i que en els seus orígens es coneixia com a Holly Grove.
D'altra banda, també s'ha confirmat que les obres es troben en un estat avançat perquè Kate Middleton i la seva família puguin instal·lar-s'hi “a finals d'any”. No obstant això, els problemes ja han començat a sorgir.
I és que, tal com han revelat diversos mitjans britànics, els veïns de la zona ja han començat a queixar-se per tot l'enrenou que estan generant a la zona. Tant és així que, fins i tot, alguns han hagut d'abandonar les seves cases per seguretat.
La relació entre Kate Middleton i els seus nous veïns no ha començat amb bon peu
Tant Kate Middleton com el príncep Guillem han deixat clar que Forest Lodge serà la seva “residència definitiva”, lloc on tenen pensat viure després de ser proclamats reis. D'aquesta manera, deixen enrere Adelaide Cottage, que havia estat fins ara la seva llar.
Aquesta mansió es troba a uns sis quilòmetres de la seva actual vivenda i disposa, entre altres luxes, d'un gran saló de ball, una pista de tennis i jardins amplis.
Des que va anunciar la seva malaltia, Kate Middleton ha mostrat un interès encara més gran per la natura. De fet, la jardineria s'ha convertit en una afició terapèutica i un refugi en els mesos difícils. Per això aquesta propietat sembla encaixar amb les seves necessitats actuals.
Tanmateix, i tot i que l'anunci va ser rebut amb entusiasme per molts seguidors de la Corona, el que ningú no esperava és que, poques hores després, sorgís una gran polèmica.
I és que, tot i que en un principi la mudança de Kate Middleton i la seva família va ser ben rebuda, ha acabat provocant una evident divisió al Regne Unit. Informació que la premsa britànica s'ha encarregat de destapar.
Segons Mail On Sunday, a l'estiu es va demanar a dues famílies que residien en cabanes properes a la mansió que deixessin les seves vivendes. “Es creu que aquestes vivendes, construïdes a partir de les quadres de Forest Lodge, van ser llogades per la Corona”, explica el mitjà.
Una petició que, com era d'esperar, va agafar els veïns totalment desprevinguts. Tant és així que els mateixos inquilins han assegurat que van ser “invitats a marxar” sense previ avís.
“No s'havia notificat cap desallotjament i han hagut de marxar a una vivenda similar a Great Park”, afegeixen des del citat mitjà de comunicació. Un fet que va causar un gran malestar entre aquells que van haver d'abandonar la seva residència.
“Els van dir directament que marxessin… Suposo que els van donar un altre lloc, però els van dir que s'havien de mudar immediatament”, ha relatat una font anònima. “No s'ho esperaven. Aquelles cases estan molt a prop de l'alberg, així que no voldran que cap Tom, Dick o Harry hi visqui si hi ha d'haver membres de la reialesa allà”, ha afegit.
D'altra banda, aquest mitjà també ha confirmat que des de Casa Reial van intentar frenar la difusió de totes aquestes dades. De fet, els periodistes van rebre la resposta que la mudança “no era imminent” i que era “una història sense importància”.