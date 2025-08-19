Impacte a Buckingham Palace en sortir a la llum la carta secreta del príncep Harry

El príncep Harry ha tornat a convertir-se en el centre de totes les mirades, després que hagi sortit a la llum una emotiva carta secreta escrita de la seva pròpia mà. Epístola que, sens dubte, ha provocat un gran impacte dins del palau de Buckingham.
El passat divendres, 15 d'agost, diversos membres de la família reial britànica van assistir al 80è aniversari del Dia de la Victòria sobre el Japó. Es tracta del seu primer acte oficial després de gaudir de les seves vacances d'estiu.
En aquest acte, Carles III, acompanyat en tot moment per la reina Camila, va pronunciar un emotiu discurs adreçat a la ciutadania. Tanmateix, el que més va cridar l'atenció d'aquesta jornada va ser la inesperada intervenció del príncep Harry.
Aquell dia, i tot i el seu distanciament de la Corona britànica, el duc de Sussex va tenir l'oportunitat de retre un sentit homenatge al seu avi, el príncep Felip. I tot gràcies a l'acostament que ha iniciat recentment amb el seu pare.
Segons va confirmar GB News, després de l'acte encapçalat pel rei Carles i la reina Camila, un amic de confiança del príncep Harry va dipositar una carta a l'Arboretum Nacional Memorial. Nota que anava acompanyada d'una corona de roselles vermelles.
La carta del príncep Harry causa un gran impacte dins del palau de Buckingham
Cada 15 d'agost es commemora als peus del Memorial Burma Star el Dia de la Victòria sobre el Japó. Data que va marcar el final de la Segona Guerra Mundial després de la rendició japonesa posterior a les bombes atòmiques d'Hiroshima i Nagasaki.
Aquest any, les cerimònies al Regne Unit van estar marcades per la solemnitat i la presència de membres de la família reial. Especialment, per la inesperada intervenció del príncep Harry.
Tot i que no va ser present a l'acte, el duc de Sussex va voler mostrar els seus respectes per escrit: “Per a mi, aquest aniversari té un significat afegit”. “El meu difunt avi, el príncep Felip, duc d'Edimburg, va servir a la campanya del Pacífic”, va afegir a la seva carta.
A continuació, l'epístola del príncep Harry va recollir un entranyable record personal sobre la discreció que tenia el seu avi, el príncep Felip, a l'hora de parlar d'aquella experiència militar:
“En parlava amb humil discreció sobre aquells anys, però sé quant respectava profundament tots els que van estar al seu costat en aquell teatre de guerra. Mentre penso en ell, també penso en cadascun de vosaltres, en les dificultats compartides, en els llaços forjats i en el llegat que deixeu”.
Segons recullen els llibres d'història, el 2 de setembre de 1945, l'avi del príncep Harry es trobava a la badia de Tòquio, a bord del destructor HMS Whelp. Vaixell britànic que era present quan els oficials japonesos van signar la rendició al USS Missouri.
La carta de Harry també estava adreçada al denominat 'Exèrcit Oblidat', que va combatre a la campanya de l'Extrem Orient. “En aquest 80è aniversari del VJ Day, fem una pausa per recordar el dia en què van caure les armes arreu del món, el veritable final de la Segona Guerra Mundial”.
El missatge reconeixia la fortalesa d'aquells combatents que, segons ell, “es van enfrontar a un enemic decidit fins al final”. “Van lluitar en un terreny implacable i van suportar mesos, fins i tot anys, lluny de casa, en condicions que la majoria amb prou feines podria imaginar”, va afegir.
A més, el príncep Harry va aprofitar l'ocasió per fer una reflexió sobre la reconciliació. “De les lliçons d'aquella amarga lluita va sorgir la comprensió que fins i tot els enemics més ferotges poden, amb el temps, convertir-se en valuosos socis en la pau”.
“Em sento humil davant el vostre exemple, orgullós del vostre servei i dedicació, i profundament agraït pel que vau suportar. La vostra història forma part del nostre patrimoni compartit, i mai no ha de ser oblidada. Amb el més profund respecte, gràcies”.
Una carta que estava signada amb el seu títol complet, “Harry, príncep Harry, duc de Sussex”.