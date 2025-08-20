El príncep Guillem diu prou i assumeix el rumor sobre la princesa Charlotte

El príncep Guillem ha fet un pas ferm sobre els rumors que durant mesos han circulat sobre la seva família i el seu futur. Ha volgut deixar clar, sense deixar espai a interpretacions, quin serà el destí de la seva filla, la princesa Charlotte, i de tota la seva família en els pròxims anys. Així, l'hereu al tron ha posat punt final a les especulacions i ha assumit públicament una decisió molt important.
El rumor en qüestió és que la princesa Charlotte i els seus germans no viuran a Buckingham Palace quan Guillem i Kate assumeixin el tron. Aquesta notícia ha sorprès, ja que Buckingham ha estat durant segles el símbol de la monarquia i la residència principal dels seus membres més importants. Tanmateix, el príncep i la seva esposa han decidit que aquest icònic palau no serà la seva llar familiar.
En lloc de traslladar-se al palau, Guillem i Kate han optat per Forest Lodge, una mansió històrica situada a Windsor Great Park. Aquesta residència es troba en un entorn molt més privat i lluny del bullici de la capital. Segons fonts properes, la parella desitja que aquest lloc sigui la seva llar permanent, un espai íntim i segur per criar els seus fills.
El príncep Guillem tria Forest Lodge i deixa enrere Buckingham Palace
Forest Lodge és una propietat impressionant que ofereix àmplies comoditats. Compta amb vuit dormitoris, sis banys, pista de tennis, saló de ball i espectaculars finestrals. Els prínceps de Gal·les planegen reformar-la completament per adaptar-la a les seves necessitats i convertir-la en la seva llar.
Mentrestant, Buckingham Palace continua la seva transformació amb una reforma monumental que s'estendrà fins al 2027. Aquest projecte convertirà el palau en un museu obert al públic durant gran part de l'any. La seva funció se centrarà en actes oficials i recepcions d'Estat, deixant de ser una residència familiar tradicional.
La decisió del príncep Guillem que afecta la princesa Charlotte
D'aquesta manera queda clar que el futur de Buckingham Palace no serà la llar de la princesa Charlotte ni dels seus germans, ni dels seus pares quan heretin la corona. Seguint els passos del rei Carles III, que va triar viure a Clarence House, el palau es dedicarà a ser un espai cerimonial i administratiu. Així, la monarquia s'adapta als temps, buscant un equilibri entre tradició i modernitat.
Tot i que aquesta decisió reflecteix una visió moderna i pràctica, fonts properes asseguren que la princesa Charlotte ha mostrat una certa tristesa davant el canvi de residència. Per a la jove, acostumada a la seva vida anterior, el canvi no ha estat fàcil d'acceptar. Tanmateix, la família confia que trobarà a Forest Lodge una llar plena d'estimació i seguretat.