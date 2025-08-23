Kate Middleton (43 anys) rep un missatge que posa en alerta tots els Windsor

S'han tornat a encendre totes les alarmes dins la família Windsor, i tot després de l'últim missatge que ha rebut Kate Middleton. I és que, tal com ha transcendit, la princesa britànica de 43 anys ha rebut una suculenta proposta que podria tornar a posar en escac la Corona britànica.
Si per alguna cosa s'ha caracteritzat sempre la dona del príncep Guillem, ha estat per la seva prudència i la seva discreció. Dues qualitats que li han permès guanyar-se l'afecte, el respecte i la confiança de la resta de membres de la Família Reial britànica.
Tant és així que, durant tots aquests anys, han estat comptades les ocasions en què hem pogut veure Kate Middleton parlant sobre alguns aspectes relacionats amb els Windsor. Una actitud molt diferent de la que han tingut els seus cunyats, el príncep Harry i Meghan Markle.
I és que, després de la seva sortida de la institució el 2020, Harry i Meghan han parlat en diverses ocasions sobre alguns problemes que han tingut amb altres membres de la reialesa.
Sense anar més lluny, al seu llibre de memòries, Harry relata una impactant i acalorada discussió que va tenir amb el seu germà. Altercat que, segons ell, va arribar a les mans i que ha provocat el seu distanciament total.
Ara, tal com apunten diversos mitjans de comunicació britànics, la tensió ha tornat a augmentar dins la família Windsor després de l'última proposta que ha rebut Kate Middleton.
Kate Middleton rep una oferta per parlar públicament de la família Windsor
Segons fonts properes a la institució, Kate Middleton ha estat convidada a escriure un llibre de memòries i relatar en primera persona alguns dels moments més determinants de la seva vida. Una iniciativa que, encara que a primera vista sembla temptadora, ha estat rebutjada de manera taxativa per la futura reina consort.
Tal com ha transcendit, l'oferta en qüestió anava més enllà d'un simple llibre, ja que incloïa també la possibilitat de realitzar una sèrie documental per a la BBC. La cadena pública britànica volia donar forma a un projecte de llarg recorregut que combinaria el relat personal de la princesa amb material audiovisual inèdit.
Tanmateix, tot apunta que Kate Middleton ha deixat clar des del primer moment que no estava interessada en aquest tipus d'exposició mediàtica. A més, ha recalcat que la seva prioritat continua sent mantenir la discreció i protegir la privacitat dels seus tres fills.
Encara que en un principi, aquesta notícia va aconseguir causar un gran rebombori al si dels Windsor, la decisió de la princesa de Gal·les ha estat rebuda amb els braços oberts. I és que, en cas d'haver acceptat aquesta proposta, podria haver alterat els equilibris interns de la monarquia.
La publicació d'unes memòries o una entrevista en profunditat podria generar titulars incòmodes, una cosa que la institució no està disposada a permetre. Per això, i conscient de la repercussió que tindrien les seves declaracions, Kate Middleton ha decidit descartar qualsevol escenari possible.
Una decisió molt diferent de la que van prendre el príncep Harry i Meghan Markle fa un temps. I és que, els darrers anys, els ducs de Sussex han concedit una entrevista a Oprah Winfrey, han emès una docu-sèrie i han publicat Spare, les memòries de Harry.