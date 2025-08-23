Kate Middleton (43 años) recibe un mensaje que pone en alerta a todos los Windsor

Se han vuelto a encender todas las alarmas dentro de la familia Windsor, y todo después del último mensaje que ha recibido Kate Middleton. Y es que, tal y como ha trascendido, la princesa británica de 43 años ha recibido una jugosa propuesta que podría volver a poner en jaque a la Corona británica.

Si por algo se ha caracterizado siempre a la mujer del príncipe Guillermo, ha sido por su prudencia y su discreción. Dos cualidades que le han permitido ganarse el cariño, el respeto y la confianza del resto de miembros de la Familia Real británica.

| Instagram, @theroyalfamily

Tanto es así que, durante todos estos años, han sido contadas las ocasiones en las que hemos podido ver a Kate Middleton hablando sobre algunos aspectos relacionados con los Windsor. Una actitud muy diferente a la que han tenido sus cuñados, el príncipe Harry y Meghan Markle.

Y es que, tras su salida de la institución en 2020, Harry y Meghan han hablado en varias ocasiones sobre algunos problemas que han tenido con otros miembros de la realeza.

| Europa Press

Sin ir más lejos, en su libro de memorias, Harry relata una impactante y acalorada discusión que mantuvo con su hermano. Altercado que, según él, llegó a las manos y que ha provocado su distanciamiento total.

Ahora, tal y como apuntan varios medios de comunicación británicos, la tensión ha vuelto a aumentar dentro de la familia Windsor tras la última propuesta que ha recibido Kate Middleton.

Kate Middleton recibe una oferta para hablar públicamente de la familia Windsor

Según fuentes cercanas a la institución, Kate Middleton ha sido invitada a escribir un libro de memorias y relatar en primera persona algunos de los momentos más determinantes de su vida. Una iniciativa que, aunque a primera vista parece tentadora, ha sido rechazada de manera tajante por la futura reina consorte.

Tal y como ha trascendido, la oferta en cuestión iba más allá de un simple libro, ya que incluía también la posibilidad de realizar una serie documental para la BBC. La cadena pública británica buscaba dar forma a un proyecto de largo recorrido que combinaría el relato personal de la princesa con material audiovisual inédito.

| Europa Press

Sin embargo, todo apunta a que Kate Middleton ha dejado claro desde el primer momento que no estaba interesada en este tipo de exposición mediática. Además, ha recalcado que su prioridad sigue siendo mantener la discreción y proteger la privacidad de sus tres hijos.

Aunque en un principio, esta noticia logró causar un gran revuelo en el seno de los Windsor, la decisión de la princesa de Gales ha sido recibida con los brazos abiertos. Y es que, de haber aceptado esta propuesta, podría haber alterado los equilibrios internos de la monarquía.

La publicación de unas memorias o una entrevista en profundidad podría generar titulares incómodos, algo que la institución no está dispuesta a permitir. Por eso, y consciente de la repercusión que tendrían sus declaraciones, Kate Middleton ha decidido descartar cualquier escenario posible.

Una decisión muy diferente a la que tomaron el príncipe Harry y Meghan Markle hace un tiempo. Y es que, en los últimos años, los duques de Sussex le han concedido una entrevista a Oprah Winfrey, han emitido una docuserie y han publicado Spare, las memorias de Harry.