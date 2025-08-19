La famosa reina que ha traït la reina Letícia per culpa de la infanta Cristina

La Casa Reial torna a estar al centre de la conversa per un assumpte que combina amistat, lleialtats i un gir inesperat. En els darrers dies s'ha sabut que una reina molt coneguda ha traït la reina Letícia per influència de la infanta Cristina. La relació entre les protagonistes d'aquesta història semblava consolidada, però la realitat ha acabat revelant un escenari molt diferent.
El protagonisme en aquest cas l'ha acaparat Màxima d'Holanda, la proximitat de la qual amb la reina Letícia havia estat motiu d'especulació durant anys. Tanmateix, la reina consort dels Països Baixos ha sorprès en posicionar-se de manera clara en el cercle de la infanta Cristina. Aquesta decisió inesperada ha provocat un autèntic rebombori, ja que trenca amb la imatge de cordialitat entre les dues reines.
Fins fa poc, l'esposa de Guillem d'Holanda era considerada una de les aliades més properes de la reina Letícia. Els actes oficials, les coincidències internacionals i les imatges d'ambdues somrients ho semblaven confirmar. Però en realitat, la veritable amiga de Màxima sempre ha estat la infanta Cristina, amb qui manté una relació de més de dues dècades.
El vincle entre Cristina i Màxima que ha deixat Letícia al marge
Potser molts ho han oblidat, però Cristina de Borbó fa anys que forma part del nucli més íntim de la reina argentina. Aquest vincle es va forjar en els primers temps de Màxima a Europa, quan començava a obrir-se camí en un món de protocols i exigències pròpies de la reialesa. En aquella etapa, Cristina es va convertir en un suport discret i constant, acompanyant-la en moments clau de la seva adaptació.
Els rumors recents sobre les vacances privades de Felip VI i Letícia a Grècia juntament amb els reis dels Països Baixos han tornat a portar a la memòria aquesta història. Pilar Eyre, experta en Casa Reial, ha recordat que “Màxima i Letícia no són amigues, de qui sí que és molt bona amiga és de la infanta Cristina”. Unes declaracions que aclareixen de manera definitiva quin és el mapa real d'afinitats dins de les cases europees.
La mateixa periodista ha revelat que Cristina i els seus fills han visitat en diverses ocasions la residència que els monarques holandesos tenen a Grècia. De la mateixa manera, Màxima s'ha desplaçat a Barcelona en diferents moments per compartir temps amb la seva amiga. Aquests gestos, lluny de ser meres anècdotes, confirmen la força d'un lligam que ha sobreviscut als canvis personals i a les turbulències mediàtiques.
La infanta Cristina, el suport clau de Màxima d'Holanda
Durant els anys en què Màxima va residir a Barcelona, aquesta amistat es va consolidar de manera natural. Les famílies van compartir trobades privades, visites a la Ciutat Comtal i escapades en què els fills d'ambdues gaudien com a protagonistes. Aleshores, Cristina encara vivia amb Iñaki Urdangarin i mantenia una vida estable, mentre Màxima es preparava per convertir-se en la futura reina.
El vincle entre ambdues dones també es va basar en la necessitat de confidències. Cristina, acostumada a viure sota l'ombra de la Corona, va oferir a Màxima un espai de confiança on compartir inquietuds. Per a l'argentina, que havia fet un gir radical a la seva vida en ingressar a la reialesa, comptar amb aquesta proximitat va ser una peça clau per consolidar-se en el seu paper.
El retorn de la infanta Cristina al primer pla trenca l'equilibri entre reines
Amb el pas del temps la relació va patir alts i baixos, el cas Nóos i la condemna a Urdangarin van marcar un abans i un després per a Cristina, que va quedar en un segon pla. Paral·lelament, Màxima es va consolidar com una reina molt activa i amb una agenda internacional impecable. La distància entre ambdues va ser inevitable, però mai no van arribar a trencar del tot.
La veritat és que la situació actual ha tornat a posar de manifest com es reparteixen les lleialtats dins de la reialesa europea. Encara que públicament la reina Letícia i Màxima es mostren properes, en la intimitat les simpaties semblen dirigir-se cap a Cristina. Un gest que, per a molts, s'ha interpretat com una traïció a Letícia, que esperava una major complicitat per part de la seva homòloga holandesa.