El nou moviment d'Iñaki Urdangarin per aconseguir més diners

L'última etapa d'Iñaki Urdangarin s'ha escrit en veu baixa. Des que va obtenir la llibertat total l'abril de 2024 i es va instal·lar a Vitòria al costat de Ainhoa Armentia, les seves aparicions han estat mesurades, gairebé quirúrgiques. La Casa Reial va quedar enrere, però el seu nom continua orbitant la crònica de la monarquia. Ara, l'exesportista ha fet un pas calculat que apunta directament a la butxaca.
Aquest pas no té a veure amb un retorn a l'esport ni amb actes oficials. Urdangarin ha decidit capitalitzar la seva història i el seu 'aprenentatge' d'aquests anys. Ho fa amb una marca pròpia i amb un projecte editorial que ja escalfa motors.
Bevolutive
Urdangarin ha llançat Bevolutive, una marca d'acompanyament personal, esportiu i executiu amb la qual ofereix processos de coaching a individus i equips. El web detalla l'enfocament: lideratge conscient, gestió emocional i objectius realistes, amb ell com a cara visible i proveïdor dels serveis. És un moviment empresarial clar, amb voluntat de generar ingressos regulars i cartera de clients.
L'operació no neix de la improvisació. En la seva primera entrevista extensa després de complir condemna, publicada al juny, va explicar que a la presó va cursar un màster de psicologia de coaching i benestar emocional i que el seu objectiu és treballar amb pocs clients, de manera personalitzada. També va subratllar que la seva vida a Vitòria és ordenada i que la reinvenció passa per “la senzillesa”. És el marc perfecte per vendre el seu nou producte: ell mateix.
Unes memòries per al 2026: quan el relat també és negoci
El segon pilar de la seva estratègia és un llibre de memòries previst per al gener de 2026. En aquest sentit, copia el seu exsogre, Joan Carles I, que les publica al novembre. L'obra, avançada per la periodista Pilar Eyre, promet un recorregut per la seva vida abans, durant i després de la Família Reial. En termes de mercat, és una aposta amb potencial comercial obvi: un protagonista central del major escàndol recent de la monarquia que explica la seva versió, amb noms i decisions que el públic ja coneix.
A la Casa Reial hi ha preocupació pel que pugui explicar. I molt especialment sobre l'actitud que van tenir Felip VI i Letícia Ortiz. De ser grans amics a tancar-los totes les portes. Sempre s'ha comentat que la Reina va ser la instigadora d'aquesta marginació i ara Urdangarin podria donar més detalls al respecte.
Els diners i el divorci: el que està confirmat i el que no
Sobre la seva economia, convé distingir entre rumors i fets. El que han confirmat les capçaleres de referència és que el divorci amb la infanta Cristina, signat a finals de 2023 i fet públic el gener de 2024, va fixar un acord per a despeses dels fills i no va contemplar indemnització ni pensió per a ell. Aquesta és la versió oficial. Altres fonts indiquen que va obtenir una bona pensió per a ell i que fins i tot ara demanaria més diners per 'suavitzar' les seves memòries.
Reaccions: del ‘coach’ que convenç a l'escepticisme mediàtic
L'aposta ha rebut respostes dispars. Hi ha qui aplaudeix el gir cap a la feina i la responsabilitat individual. I hi ha qui ho mira amb recel. A la ràdio, el periodista Martín Bianchi va expressar la seva decepció amb la idea que l'exduc s'erigeixi en conseller de vides alienes després del cas Nóos. Aquest xoc de percepcions serà determinant per saber si Bevolutive tanca contractes i si les seves xerrades omplen auditoris.
La jugada, en suma, és doble: marca de coaching per a ingressos constants i memòries per a un pic de facturació i notorietat. Falta saber si el llibre creuarà línies sobre Felip VI o Letícia, o si optarà per un to terapèutic. En qualsevol dels dos escenaris, Urdangarin ha entès que la seva història —i com l'expliqui— és avui el seu principal actiu.