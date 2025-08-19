Hollywood s'emociona gràcies a la gran notícia important sobre George Clooney i la seva dona

Hollywood s'ha emocionat amb la darrera notícia sobre George Clooney i la seva esposa Amal. El matrimoni ha tornat, com cada estiu, al lloc que va marcar l'inici de la seva història d'amor: el Llac de Como, a Itàlia. Han tornat a Villa Oleandra, el seu espectacular palauet situat en un dels enclavaments més idíl·lics d'Europa.
Allà s'han instal·lat amb tranquil·litat, però també amb un objectiu molt especial que ha commogut el món del cinema i més enllà. George i Amal han organitzat un viatge europeu que no ha estat només romàntic. Han previst una cita benèfica vinculada a la seva Clooney Foundation for Justice.
La fundació, creada el 2016, s'ha marcat com a missió principal perseguir els perpetradors d'abusos contra els drets humans. Aquests dies, l'objectiu ha estat recaptar fons per continuar oferint assistència legal gratuïta a qui la necessiti.
George Clooney i la seva dona deixen Hollywood per viatjar a Itàlia
L'organització ha treballat en més de quaranta països. Ha defensat la llibertat d'expressió i els drets de les dones i ha supervisat i denunciat judicis injustos. Ha seguit casos que, en molts llocs, havien estat oblidats.
Amal Clooney, reconeguda advocada, s'ha implicat en processos d'enorme transcendència: Ha defensat dones yazidites esclavitzades per l'ISIS. Ha donat suport a supervivents d'atrocitats al Congo i al Sudan. La seva tasca ha estat reconeguda internacionalment i sempre ha comptat amb el suport del seu marit.
En aquesta ocasió, la parella s'ha convertit en amfitriona d'excepció. Primer, han rebut els convidats a Villa Oleandra i després, han agafat una barca per traslladar-se a Villa Passalacqua, un espai històric també a la vora del llac. El sopar s'ha celebrat en un entorn majestuós, amb segles d'història.
La vila va pertànyer en el seu dia al Papa Innocenci XI. L'edifici actual, però, s'ha aixecat a finals del segle XVIII gràcies a l'arquitecte Carlo Felice Soave. Avui dia s'ha consolidat com un dels hotels més exclusius d'Europa.
L'esdeveniment ha reunit personalitats internacionals i ha reflectit el compromís de George i Amal i Hollywood ha seguit la cita amb entusiasme. La indústria ha vist en aquest gest un testimoni de la solidesa de la seva unió i de la passió que tots dos senten per la justícia. La notícia ha demostrat que Clooney i la seva esposa no només brillen per la seva fama, sinó també per un ferm compromís social que ha emocionat el món sencer.