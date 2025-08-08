El greu problema d'Iñaki Urdangarin amb un dels seus fills

L'estiu, aquesta època de l'any destinada als retrobaments familiars i a curar ferides, ha arribat a la família Urdangarin amb un regust amarg. Lluny de ser un bàlsam, s'ha convertit en l'escenari d'un nou i dolorós desacord que evidencia la profunda fractura que persisteix després del mediàtic divorci de la infanta Cristina i Iñaki Urdangarin.
Els protagonistes d'aquest darrer capítol són l'exduc de Palma i la seva filla petita, Irene Urdangarin, la relació dels quals travessa el seu moment més crític.
La calma que semblava haver-se instal·lat a la vida d'Iñaki al costat d'Ainhoa Armentia ha resultat ser només un miratge. Quan es tracta dels seus fills, el passat continua projectant una ombra massa llarga, i és Irene qui sembla menys disposada a oblidar i a perdonar. La situació ha esclatat de nou, deixant clar que hi ha ferides que, lluny de tancar-se, continuen supurant.
Un estiu marcat pel rebuig i la decepció
Amb la intenció de crear ponts i animar la seva filla després d'un any complicat, Iñaki Urdangarin va proposar a Irene passar uns dies junts durant les vacances d'estiu. Un gest paternal que pretenia consolar la jove, que acaba de tornar a casa després d'una experiència agredolça en el seu voluntariat a Cambodja i, sobretot, lluitant amb la sensació de fracàs per no haver trobat el seu rumb acadèmic.
Una situació que, d'altra banda, inquieta la infanta Cristina. La segona filla dels reis emèrits d'Espanya tem que Irene vulgui seguir els passos de la seva cosina Victòria Frederica com a influencer. Una professió que, tot sigui dit, li està fent guanyar molts diners.
Tanmateix, la resposta d'Irene va ser un "no" rotund. Segons ha transcendit en diversos mitjans especialitzats, la condició per a aquest retrobament era clara i no negociable: l'absència de Ainhoa Armentia.
Per a Irene, la parella del seu pare continua sent una figura non grata, la persona que simbolitza la ruptura definitiva del seu nucli familiar. El que per a Iñaki és el seu present i la seva nova normalitat, per a la seva filla és un recordatori constant del dolor.
Ainhoa Armentia, l'insalvable obstacle en la relació paternofilial
Aquest no és un conflicte nou, sinó la continuació d'una tensió que s'ha anat acumulant. El punt d'inflexió va ser la visita que Iñaki va intentar fer a la seva filla en el passat, apareixent acompanyat d'Ainhoa.
Aquell encontre, que pretenia ser un pas cap a la normalització, va acabar en un cop de porta emocional. La fredor d'Irene va ser tan evident que a l'exesportista no li va quedar més remei que fer mitja volta i tornar a Vitòria, deixant rere seu una escletxa encara més gran.
Per a Irene, la presència d'Armentia no és un detall menor, sinó l'epicentre del problema. En la seva percepció, ella és la responsable directa de l'ensorrament de la seva família, una figura que es va interposar en el matrimoni dels seus pares.
Va ser una sorpresa la relació entre Urdangarin i Armentia i més si tenim en compte el suport que li va donar Cristina durant el procés judicial i el seu pas per la presó de Brieva.
Aquesta lleialtat inqüestionable cap a la seva mare, la infanta Cristina, l'ha portada a aixecar un mur gairebé infranquejable amb el seu pare, almenys mentre la seva nova parella sigui present. La comunicació entre tots dos, segons apunten fonts properes, es troba sota mínims, limitada a l'estrictament necessari.