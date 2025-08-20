Darren McGrady, el chef que atendió a Kate Middleton, rompe su silencio: 'No puede…'

Kate Middleton no solo es una de las figuras más admiradas de Inglaterra, también es uno de los rostros más queridos de la familia real. Su cercanía, estilo impecable y compromiso con causas sociales han hecho que se gane el afecto del público.

Sin embargo, detrás de su vida aparentemente idílica se esconden normas muy estrictas. Reglas que no solo afectan los grandes eventos o actos oficiales, sino que también regulan los aspectos más cotidianos de su día a día.

El exchef de Kate Middleton ha roto su silencio

Una de las reglas más curiosas fue revelada por Darren McGrady, quien fue chef de la familia real británica durante más de 15 años. Según explicó en una entrevista, una de las normas alimenticias impuestas por la reina Isabel II marcaba profundamente los menús del palacio.

En particular, una restricción llama la atención por lo concreta que es. Y es que "Kate Middleton no puede comer patatas, ni arroz, ni pasta para cenar", al menos en las cenas oficiales.

McGrady explicó que la reina tenía una fuerte preferencia por las cenas ligeras, basadas en proteínas magras y vegetales, evitando los carbohidratos. Esta elección no solo influía en su propio plato, sino que acababa imponiéndose como regla general durante los eventos oficiales.

Como parte de la familia, Kate debía adaptarse a este hábito. De este modo, no puede disfrutar de estos alimentos en contextos formales, por más comunes que parezcan para el resto de nosotros.

Las sorprendentes restricciones de Kate Middleton

Esto puede resultar especialmente duro si se tiene en cuenta que Kate es una amante de la pasta. De hecho, guarda un recuerdo muy especial ligado a este plato. Durante sus años de universidad, vivió una historia que marcó el inicio de su relación con Guillermo.

Fue él quien decidió conquistarla cocinándole su receta estrella: espaguetis a la boloñesa. Un gesto íntimo, sencillo y lejos de los protocolos reales, pero con una gran carga emocional.

Aunque hoy no pueda cenar ese tipo de platos en los actos oficiales, ese recuerdo se mantiene vivo como parte de su historia personal. Una receta que representa mucho más que una comida: el origen de una relación que cambiaría su vida para siempre.

La vida dentro de la familia real tiene sus privilegios, pero también exige renuncias. Normas tan específicas como no poder cenar patatas, arroz o pasta demuestran que incluso los miembros más destacados de la monarquía deben sacrificar pequeños placeres.

Así, detrás del glamour y la disciplina real, también hay historias cotidianas. Historias como la de Kate que se enamoró de un plato de boloñesa y que sigue recordando los sabores que marcaron los inicios de su historia de amor.