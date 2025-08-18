Máxima felicidad en Zarzuela gracias a la última hora sobre la princesa Leonor

La Casa Real ha vivido horas de entusiasmo. La última noticia sobre Leonor ha llenado de satisfacción a todos en Zarzuela. La heredera al trono de España ha marcado un nuevo hito en su trayectoria y ha confirmado que su formación militar avanza con paso firme.

Aunque enero siempre se ha considerado el inicio de un nuevo año, septiembre simboliza el verdadero comienzo de proyectos y cambios. Esa “vuelta al cole” ha tenido mucho que ver y para Leonor, el 1 de septiembre supondrá un antes y un después.

Tras disfrutar de un verano familiar en Mallorca y Grecia, la princesa hará las maletas y pondrá rumbo a San Javier, en Murcia. Allí comenzará su nuevo curso en la Academia General del Aire y del Espacio. La joven iniciará así la última etapa de su formación militar.

Leonor pronto volverá a sus estudios lejos de Zarzuela

Su paso por Zaragoza y Marín ya ha quedado atrás. En tierra y mar, la princesa ha cumplido con todos los retos. Ha jurado bandera, ha navegado en el buque escuela Juan Sebastián Elcano y ahora iniciará el desafío de surcar los cielos.

En San Javier, Leonor asumirá la rutina diaria de los futuros aviadores: Llevará uniforme, seguirá horarios estrictos y compartirá entrenamientos físicos. Todo ello bajo la misma disciplina que el resto de cadetes, nada será diferente para ella.

Leonor ascenderá a guardiamarina de segundo curso, equivalente a alférez de cuarto curso. Leonor afrontará un plan de estudios exigente, con clases teóricas, prácticas de vuelo y preparación operativa. Todo idéntico al de la promoción 78 de oficiales.

La vida en la AGA será intensa para Leonor, pero también estará marcada por la camaradería. Leonor se rodeará de jóvenes con el mismo sueño: volar alto. En este ambiente encontrará su día a día.

Leonor tendrá que cumplir con las mismas normas que sus compañeros

El hombre clave en esta etapa es el coronel Luis Felipe González Asenjo, director de la Academia. Con más de tres décadas de experiencia, ha dejado claro que no existen concesiones para nadie. Tampoco para la futura reina: “La princesa será tratada con la misma exigencia que el resto”, ha recordado en su último discurso.

Con este paso, Leonor culminará el recorrido por los tres ejércitos: Tierra, Armada y ahora Aire y Espacio. Todo quedará completado en julio de 2026, cuando reciba la Gran Cruz del Mérito Aeronáutico de manos del rey Felipe VI.

En Zarzuela, la noticia de que solo reste un año para ese momento ha llenado de orgullo y felicidad. La princesa Leonor ha demostrado disciplina, madurez y constancia. Y cada día se ha acercado más a convertirse en la futura reina de España.