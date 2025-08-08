La reina Letizia, pillada: fuera de España, con Leonor y cumpliendo su promesa

La reina Letizia vuelve a convertirse en el centro de todas las miradas tras haber sido pillada junto a la princesa Leonor y el resto de su familia fuera de España. Momento en el que ha vuelto a demostrar que, a pesar de los años, sigue cumpliendo con una de sus grandes promesas.

El pasado miércoles, 6 de agosto, la Familia Real abandonó Mallorca y puso rumbo a Madrid para comenzar con sus tan ansiadas vacaciones privadas. Y todo después de haber pasado unos días en el palacio de Marivent. Sin embargo, la capital española no ha sido el destino final de su viaje.

| Europa Press

Durante estos días, se ha especulado sobre el país que este año han elegido Felipe VI y la reina Letizia para disfrutar de un merecido descanso junto a Leonor y Sofía.

Y es que, a diferencia de otras monarquías que hacen públicos sus planes estivales, en España se mantiene con cierto recelo la privacidad de todos los miembros de la Familia Real.

| Europapress

Hace años, y después de ser fotografiada en bikini, la reina Letizia prometió que sus vacaciones siempre iban a ser de carácter privado. Desde entonces, ha conseguido cumplir ese propósito.

Sin embargo, aunque ha logrado mantener este privilegio, este año no ha podido evitar la filtración del posible destino que ha escogido para pasar unos días junto a Leonor y Sofía. Y lo cierto es que descubrirlo no ha sido muy complicado.

Sale a la luz el destino vacacional que la reina Letizia ha escogido para disfrutar junto a Leonor y el resto de su familia

Siguiendo el rastro del Falcon, avión oficial del Estado, ha quedado al descubierto que, una vez más, Letizia y su familia han escogido Grecia como destino de sus vacaciones privadas.

Aunque no hay una confirmación oficial, lo cierto es que las probabilidades son muy elevadas, teniendo en cuenta que el presidente del Gobierno se encuentra actualmente en Lanzarote.

| Casa Real

Según ha informado Mujer Hoy, el aterrizaje de dicho avión en el aeropuerto de Atenas se produjo anoche alrededor de las 21:30 horas. Una pista ha reavivado las especulaciones sobre el paradero de la reina Letizia.

Por segundo año consecutivo, Grecia vuelve a ser el lugar elegido para el descanso de la Familia Real española. En 2024, los monarcas compartieron estancia allí con Guillermo y Máxima de Holanda, y ahora no se descarta un nuevo reencuentro.

Fue precisamente en la isla de Mykonos donde, hace años, la madre de la princesa Leonor fue fotografiada en bikini por unos turistas, una imagen que dio la vuelta al mundo.

Este año, todo apunta a que se han instalado en una residencia apartada del bullicio. El objetivo es mantenerse lejos de los paparazzi, que cada año buscan la codiciada instantánea familiar disfrutando de la playa.

No hay ninguna duda de que las islas griegas se han convertido en un refugio habitual para los reyes y sus hijas, Leonor y Sofía. Y es que no deja de sorprender que, con tantas alternativas a su alcance, la Familia Real regrese una y otra vez a este destino.