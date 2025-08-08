Así está afectando el accidente de Jaime Anglada a la infanta Sofía (18 años)

El trágico accidente del cantante Jaime Anglada ha dejado a más de uno muy impactado. Sin embargo, no hay ninguna duda de que una de las personas más afectadas por esta noticia ha sido la infanta Sofía. Y todo a raíz del vínculo que une a la joven con el artista.

Este miércoles, 6 de agosto, y tras pasar unos días en Mallorca, lugar donde tradicionalmente se inauguran sus vacaciones, Felipe VI, Letizia y sus hijas abandonaron la isla. Momento en el que dieron el pistoletazo de salida a sus vacaciones privadas.

Según ha trascendido en las últimas horas, la infanta Sofía y su familia se encuentran ya en Grecia, donde planean pasar varios días lejos de la atención pública. Sin embargo, sus planes podrían verse alterados por un inesperado acontecimiento: el impactante accidente de Jaime Anglada.

Tal y como se ha confirmado, el cantante mallorquín ha resultado gravemente herido tras sufrir un accidente de tráfico durante la madrugada de este viernes, 8 de agosto. La moto que conducía fue embestida por un coche cuyo conductor se dio a la fuga.

Una noticia que, sin duda, ha supuesto un gran mazazo para todos los miembros de la Familia Real española. Y es que, como todos sabemos, Jaime Anglada es uno de los grandes amigos que el rey Felipe tiene en Mallorca.

Además, este fuerte vínculo ayudó a que la mujer del artista, Pilar Aguiló, y la reina Letizia se convirtieran en grandes amigas. Por eso, no es de extrañar que este duro golpe haya irrumpido de lleno en las ansiadas vacaciones de la infanta Sofía y el resto de su familia.

El accidente de Jaime Anglada ha afectado de lleno a las vacaciones privadas de la infanta Sofía

Ahora, y tras saber que Jaime Anglada ha sido ingresado en el hospital de Son Espases en estado muy grave, todos los ojos se han puesto sobre la Familia Real española.

Y es que, ante la gravedad de los hechos, se ha comenzado a especular con el inmediato regreso de los monarcas a Mallorca. Teoría que no sería para nada descabellada teniendo en cuenta la fuerte amistad que une al artista con los padres de la infanta Sofía.

De ser así, este año, las vacaciones de los reyes y sus hijas se verían nuevamente afectadas. Y todo después de lo que sucedió hace unos días, cuando la reina Sofía puso sobre la mesa la posibilidad de no viajar a Palma para cuidar de su hermana Irene.

La información sobre el accidente de Jaime Anglada les llegó a los reyes cuando ya habían llegado a Grecia. Para el monarca, no hay ninguna duda de que el accidente del cantante supone un duro impacto, dada la relación de fuerte amistad que mantienen desde hace años.

De hecho, el pasado viernes, 1 de agosto, el padre de la infanta Sofía asistió a uno de sus conciertos celebrados en el Real Club Náutico de Palma. En aquel evento, el rey Felipe VI compartió con otros asistentes la música de Jaime en un ambiente distendido y cercano, muy alejado de la formalidad habitual de los actos reales.

Según ha trascendido, el rey disfrutó de la velada junto a miembros de la tripulación y amigos. Además, tal y como ha señalado El Español, cuando sonó la canción Échame a mí la culpa, el monarca se animó a bailar, gesto que provocó las sonrisas de los presentes.