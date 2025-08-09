Crece la preocupación en la Familia Real tras conocerse lo último de Jaime Anglada

Hace tan solo unas horas conocíamos la impactante noticia de que Jaime Anglada, íntimo amigo de Felipe VI, había sido atropellado en Mallorca. Un suceso que ha dejado en shock tanto a sus seguidores como al círculo más cercano del rey, que le guarda un enorme cariño. Ahora, lo último sobre su estado de salud ha intensificado la inquietud en toda la Familia Real.

El cantante permanece ingresado en la UCI y ha tenido que ser sometido a una intervención quirúrgica de urgencia. Aunque las fuentes médicas han confirmado que su vida no corre peligro, sus lesiones son de tal gravedad que la preocupación es más que evidente.

| Instagram, @jaime_anglada

La Familia Real, preocupada por la última hora de Jaime Anglada

Felipe VI y Jaime Anglada mantienen una amistad que se remonta a hace años. No es extraño ver al monarca asistir a sus conciertos y compartir momentos distendidos con el artista.

De hecho, la semana pasada, en plena Copa del Rey de Vela, el rey acudió junto a un grupo de amigos a disfrutar de una de sus actuaciones en Mallorca. Allí se mostró sonriente y relajado, compartiendo risas y cantando.

Por eso, el accidente ha sido un golpe emocional para el entorno real. El hecho de que el atropello haya sido tan grave, y que el artista se encuentre aún en estado crítico, ha generado un clima de preocupación que trasciende lo meramente institucional. En la Familia Real se sigue minuto a minuto la evolución de su estado.

Según la información que ha trascendido, el accidente ocurrió en la capital balear cuando el músico fue arrollado por un vehículo. El impacto provocó que fuese trasladado de inmediato al Hospital Universitario Son Espases, donde ingresó en estado grave. Desde el primer momento, los médicos detectaron lesiones internas y externas de consideración.

El parte médico ha detallado ahora que Anglada, que continúa en la UCI, ha sido operado para extirparle el bazo. Además, sufre un grave traumatismo craneoencefálico, fracturas en ambas muñecas, costillas rotas y una lesión en la cadera. Su pronóstico es serio, y aunque su vida está fuera de peligro, requerirá una larga y compleja recuperación.

| Instagram, @jaime_anglada

La Familia Real conoce lo sucedido con el responsable del atropello a Jaime Anglada

Las circunstancias del accidente han añadido indignación a la preocupación. El autor del atropello es un joven de 20 años que, según fuentes oficiales, triplicaba la tasa de alcohol permitida en sangre en el momento de los hechos. Tras el impacto, no se detuvo a auxiliar a la víctima y se dio a la fuga, lo que agravó la situación judicial.

La rápida actuación de testigos presenciales ha resultado clave. Y es que anotaron la matrícula del coche y alertaron a las autoridades, lo que permitió localizar al conductor en su domicilio pocas horas después. La Guardia Civil procedió a su detención y lo puso a disposición judicial.

Tras pasar a disposición del juez, ahora esta ha decretado su ingreso en prisión provisional. Se le imputan delitos de lesiones por imprudencia grave, omisión del deber de socorro y conducción bajo los efectos del alcohol. Un caso muy serio cuya investigación continúa abierta.

| Europa Press

Mientras tanto, la noticia ha causado una gran repercusión en Mallorca y en el resto del país. Las redes sociales se han llenado de mensajes de apoyo al artista y de muestras de cariño hacia su familia. En especial, se multiplican las menciones a la Familia Real, que mantiene un vínculo con el músico y que, al parecer, está al tanto de cada actualización médica.

La situación de Jaime Anglada sigue siendo delicada. Su paso por el quirófano y las lesiones que arrastra requerirán un largo proceso de rehabilitación. Para el clan Borbón, no se trata solo de la salud de un conocido, sino de la de un amigo con quien ha compartido vivencias durante años.

Mallorca, los admiradores del artista y la propia Familia Real aguardan con esperanza que las próximas noticias sobre su evolución traigan un mensaje de mejora. Hasta entonces, la preocupación se mantiene alta, con el deseo unánime de que él pueda superar este difícil capítulo cuanto antes.