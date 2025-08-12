Georgina Rodríguez (31 años), sobre el único deporte que hace: 'Mujeres al poder'

No hay duda de que Georgina Rodríguez se ha convertido en la mujer del momento, y todo después de anunciar su compromiso a través de las redes sociales. Ahora, a raíz de esta inesperada noticia, ha trascendido el único deporte que hace y que, de seguro, la va a ayudar a llegar perfecta a su boda: “Mujeres al poder”.

Hace apenas unas horas, esta conocida it girl y creadora de contenido ha dejado sin palabras a sus más de 68 millones de seguidores de Instagram tras compartir una inesperada publicación.

| Instagram, @georginagio

En ella, Georgina Rodríguez ha mostrado el espectacular anillo de compromiso con el que Cristiano Ronaldo le ha pedido matrimonio tras casi nueve años de relación y cuatro hijos en común. “Sí, quiero. En esta y en todas mis vidas”, ha asegurado la socialité.

Ahora, y a la espera de conocer más detalles sobre su esperada boda, hay un dato que ha vuelto a salir a la palestra: la actividad física de la influencer. Una rutina de ejercicios que, de seguro, le va a permitir llegar perfecta al día más importante de su vida.

Georgina Rodríguez desvela en redes sociales la rutina de ejercicios que le permite estar perfecta

Cuando se trata de cuidar su aspecto físico, Georgina Rodríguez siempre ha mantenido una gran constancia. Tanto es así que, incluso en días de descanso con amigas, suele ser la única que continúa entrenando.

| Europa Press

El fruto de ese esfuerzo no solo se refleja en su silueta bien definida que luce cada vez que puede. También se traduce en la evidente fuerza de sus músculos, algo que ha mostrado en varias ocasiones a través de su perfil de Instagram.

Fiel a su estilo, hace un tiempo, Georgina Rodríguez compartió con sus seguidores su rutina en el gimnasio, en la que destacan los ejercicios de fuerza que combina con cardio.

| Instagram, @georginagio

En esta ocasión, la joven de 31 años sorprendió por la potencia que tienen sus piernas a la hora de levantar peso. En una de sus publicaciones, se puede ver a la pareja de Cristiano Ronaldo en un aparato de entrenamiento, enfocada en mover la pesada carga que tenía delante.

Orgullosa de su logro, Georgina Rodríguez dejó constancia de que puede levantar hasta 235 kilos bajo la supervisión de un entrenador. Un esfuerzo que, según se ve en el vídeo, repitió hasta en ocho ocasiones.

Además, no dudó en mostrar la diferencia con su compañero de entrenamiento, que no consiguió mover el peso que ella había logrado instantes antes. “Mujeres al poder”, escribió en el clip, acompañado de un corazón rojo. Un mensaje que le ha servido para conectar con otras mujeres que cada día rompen barreras y alcanzan sus objetivos.

Pero cuando no está enfocada en el levantamiento de peso, Georgina Rodríguez busca otras formas de divertirse. Así lo demostró hace unos días al sorprender con su destreza para la bachata. En sus clases, movió las caderas al compás de ritmos latinos, dejando claro que también disfruta haciendo ejercicio de cardio.