Grant Harrold, de Buckingham Palace, admite el rumor sobre el príncipe Guillermo

Grant Harrold, exmayordomo del palacio de Buckingham, ha roto su silencio para confirmar uno de los rumores más sonados sobre el príncipe Guillermo. Una información que, de seguro, va a dejar sin palabras a más de uno.

Desde que Carlos III ascendió al trono británico el 8 de septiembre de 2022, su sobrina Beatriz de York ha ido ganando protagonismo dentro de la familia real. Y todo, a pesar de que su padre, el príncipe Andrés, permanece completamente apartado por los constantes escándalos relacionados con Jeffrey Epstein.

| Europa Press, esp.xcatalunya.cat

Su creciente presencia en actos oficiales y la confianza que el monarca ha depositado en ella hacían pensar que en unos años se convertiría en una figura clave para la corona. Pero nada más lejos de la realidad.

Grant Harrold, un antiguo mayordomo del palacio de Buckingham, ha roto su silencio para descartar rotundamente esta posibilidad. Y es que, según él, es muy poco probable que alcance un estatus mayor durante el reinado de su primo, el príncipe Guillermo.

Grant Harrold desvela la decisión que ha tomado el príncipe Guillermo con su prima, la princesa Beatriz

Aunque algunos observadores creían que la princesa Beatriz llegaría a formar parte del núcleo más relevante de la realeza británica, Grant Harrold ha señalado que esto nunca ocurrirá.

Según su testimonio, Beatriz se ha encontrado con un obstáculo insalvable dentro de la institución: su primo Guillermo. Este muro, tal y como ha señalado el exmayordomo de Buckingham, le impediría asumir un papel con mayores responsabilidades dentro de la Casa Real.

| YouTube, @TheRoyalButler

Grant Harrold ha asegurado que la princesa Beatriz goza de una gran estima entre los miembros de la familia, en especial por parte del rey Carlos y la reina Camila. Ambos le tienen gran afecto y le agradecen que con frecuencia esté dispuesta a colaborar. Sin embargo, su futuro dentro de la institución, según él, ya estaría definido.

Aunque no desempeña funciones como miembro activo a tiempo completo, la princesa Beatriz ha incrementado sus tareas oficiales con los años. Y todo a pesar de sus propias responsabilidades laborales dentro de la empresa tecnológica Afiniti.

Su habilidad para equilibrar sus compromisos reales con su actividad profesional ha llevado a expertos a describirla como un “arma secreta”. No obstante, Grant Harrold considera que el príncipe Guillermo no le otorgará un puesto de mayor rango por dos razones principales:

“Beatriz tiene su propia carrera, así que no veo a Guillermo convirtiéndola en un miembro de alto rango. Se esfuerza cuando necesita apoyo y ella siempre ha dado un paso al frente, pero tiene un trabajo y se ocupa de sus asuntos. Eso sí, sigue siendo un miembro muy valioso de la familia”.

| Instagram, @sarahferguson15

Por otro lado, Grant Harrold ha querido destacar que Beatriz “se lleva bien con” el príncipe Harry y el príncipe Guillermo. Por eso, considera que es muy probable que sea ella la que actúe como mediadora en el actual distanciamiento entre los hermanos.

Incluso, es posible que coincidan próximamente en la boda de su primo Peter Phillips. Sin embargo, la realidad es incierta, pues la relación entre ellos estaría en un punto prácticamente irreconciliable.

En paralelo a estas opiniones, ha salido a la luz que la prima del príncipe Guillermo sigue muy preocupada por su padre. Y es que, aunque la reputación del príncipe Andrés sigue marcada por sus numerosas polémicas, para ella continúa siendo su padre.

“Beatriz es protectora con sus padres y habrá aprendido a ignorar la avalancha de titulares gráficos después de años de práctica. Dicen que el amor es ciego. Y, a pesar de todos sus defectos, Andrés y Sarah han conservado el amor incondicional y la lealtad de sus dos hijas”, expresó la experta real Jennie Bond.