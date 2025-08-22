Máxima expectación en Casa Real gracias a la esperada noticia de la princesa Leonor

En las últimas horas, la expectación no ha dejado de crecer dentro de Casa Real, y todo gracias a la última y esperada noticia sobre la princesa Leonor. Y es que, tal y como se ha confirmado, la futura reina de España está a punto de comenzar una nueva etapa en su vida.

Dentro de apenas unos días, la princesa de Asturias dará el pistoletazo de salida al último tramo de su preparación militar. Tras pasar por la Academia General Militar del Ejército de Tierra y por la Escuela Naval Militar de Marín, se dispone a iniciar el curso en la Academia General del Aire.

| Europa Press

Tal y como ha trascendido, está previsto que la princesa Leonor llegue a la base de San Javier, Murcia, el próximo domingo 31 de agosto. Allí desarrollará la última fase de su formación castrense.

También se ha confirmado que la primogénita de Felipe y Letizia se incorporará directamente a la promoción que comienza cuarto curso, según dicta el real decreto que regula su trayectoria. Y es que la futura reina posee ya el rango de alférez alumna, después de ser designada por el Consejo de Ministros.

La princesa Leonor ya está contando los días para comenzar con su nueva etapa militar

Este jueves, 21 de agosto, la ministra de Defensa, Margarita Robles, se desplazó hasta la Academia General del Aire en un vuelo que salió a las 10:04 horas. Viaje que llevó a cabo para revisar las instalaciones antes de que la princesa Leonor se instale en ellas el próximo domingo.

Se trata de una práctica habitual desde que la joven comenzó su formación castrense. Con ello, el Gobierno busca destacar el interés en el proceso académico y profesional de la futura jefa del Estado.

| Europa Press

La ministra ya había seguido este mismo procedimiento en agosto de 2023, pocos días antes de la esperada entrada de la princesa Leonor en la Academia General Militar de Zaragoza. Proceso que repitió en agosto de 2024, cuando a las puertas de la Escuela Naval de Marín se abrieron para recibir a la hija mayor de los reyes.

En estas dos visitas, Margarita Robles tuvo la oportunidad de conocer de cerca el programa de estudios y las dependencias donde iba a estar alojada Leonor durante sus dos formaciones.

| Europa Press

Además, durante el primer año de instrucción de la princesa Leonor, la ministra decidió regresar a Zaragoza a comienzos de octubre. Momento en el que la joven se estaba preparando para la jura de bandera, uno de los momentos más simbólicos de su carrera militar.

Con su paso por Zaragoza y Marín, incluida su experiencia en el buque escuela Juan Sebastián de Elcano, la trayectoria militar de Leonor va a entrar ahora en su fase final. En San Javier, además de asignaturas teóricas, recibirá instrucción en prácticas de vuelo.

Entre las aeronaves con las que trabajará figura el Pilatus, el nuevo avión de instrucción del Ejército del Aire. Esta aeronave está diseñada para la enseñanza de futuros pilotos militares.

De esta manera, Leonor completará la tercera y última fase de su formación militar reglada. Este recorrido constituye un elemento esencial de su preparación como futura comandante en jefe de las Fuerzas Armadas.