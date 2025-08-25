Eva Sannum, ex del rey Felipe, ya ha confirmado las sospechas sobre Meghan Markle

Eva Sannum, la que fue pareja del rey Felipe VI, ha sorprendido con unas declaraciones que confirman lo que muchos sospechaban sobre Meghan Markle. La exmodelo noruega, conocida por su discreción, ha roto su silencio para hablar sobre su experiencia como figura cercana a la monarquía. Lo ha hecho sin rodeos, en una entrevista que ha generado un gran impacto tanto en Noruega como en España.

Sannum ha puesto palabras a algo que se venía intuyendo, y es que se ha sentido muy identificada con Meghan Markle. Según ella misma ha contado, entiende perfectamente el proceso que ha vivido la esposa del príncipe Harry desde que entró en la familia real británica. Ha reconocido que su propia experiencia guarda más similitudes con la de Meghan de lo que la gente podría imaginar.

| Mediaset

Ha sido en una entrevista concedida a Aftenposten donde Eva ha explicado por qué ha sentido esa conexión con Markle. Ha confesado que, tras escuchar el testimonio de Meghan sobre su vida en la Casa Real británica, no ha podido evitar recordar su propio pasado. “Venir de algo completamente diferente, formar parte de una familia tan especial… Como muchos han señalado, tal vez Harry debería haberle informado sobre eso”, ha reconocido.

El origen de la inesperada conexión entre la expareja del rey Felipe y Meghan Markle

Nos tenemos que remontar más de dos décadas atrás para comprender de dónde nace esta empatía. Fue en los años 90 cuando se conoció que el entonces príncipe de Asturias mantenía una relación sentimental con Eva Sannum. En agosto de 2001 acudieron juntos a la boda del príncipe Haakon, pero la relación terminó poco después y sin comunicado oficial.

| Twitter, @Srtacotilleo

Durante todos estos años, Sannum ha mantenido un silencio férreo sobre aquel capítulo de su vida. Ha afirmado en más de una ocasión que ha evitado hablar del pasado para no alimentar rumores ni ser asociada continuamente al rey. “Puede parecer un poco arrogante, pero no quiero que nadie piense que hablo de mi pasado porque echo de menos ser el centro de atención”, ha declarado.

La entrada complicada de Eva Sannum en la familia real y su reflejo en Meghan Markle

Sin embargo, su entrada en la esfera pública no fue sencilla, a pesar de ser una mujer independiente, su relación con Felipe fue mal recibida. Los reyes eméritos no veían con buenos ojos a la joven noruega, algo que terminó pesando más de lo que muchos imaginaron. Hoy, Eva reconoce que aquello le dejó huella y que, como Meghan, sintió que su identidad quedaba en segundo plano.

Además, ha desvelado que recibió ofertas millonarias para hablar de su historia con don Felipe, pero siempre las rechazó. Su postura ha sido coherente: no ha querido sacar beneficio de algo que, si bien fue parte de su vida, nunca ha definido quién es. Aun así, reconoce que esa experiencia ha marcado su forma de ver ciertas situaciones, y por eso sus palabras sobre Meghan nacen de una vivencia personal profundamente similar.