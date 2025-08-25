La foto de Cristiano Ronaldo con el príncipe de Jordania que confirma los rumores

Días después de confirmar su compromiso con Georgina, Cristiano Ronaldo se ha convertido en el centro de todas las miradas. Y todo después de que haya comenzado a circular por las redes sociales una foto suya junto al príncipe de Jordania, estampa que ha confirmado todos los rumores.

Fue el pasado 27 de mayo cuando este reconocido futbolista portugués consiguió revolucionar las redes sociales al anunciar su salida del Al Nassr. “Este capítulo se ha terminado. ¿La historia? Todavía se sigue escribiendo, gracias a todos”, escribió en dicha publicación.

| Instagram, @cristiano

Desde entonces, los rumores relacionados con cuál será el próximo destino de Cristiano Ronaldo no han dejado de resonar con fuerza. Sin embargo, todavía se desconoce cuál será su elección, aunque hay cuatro destinos que se han convertido en los favoritos de todas las apuestas: Al-Hilal, los Rayados de Monterrey, la MLS o el Sporting CP.

Pero ahora, a la espera de saber cuál será la decisión del futbolista, acaba de salir a la luz una inesperada fotografía que ha dejado sin palabras a más de uno. En ella, podemos ver al futuro marido de Georgina Rodríguez posando junto al príncipe heredero de Jordania durante un importante acto oficial.

| Europa Press

Una imagen que confirma lo que muchos ya sospechaban: a pesar de su decisión personal, Cristiano Ronaldo mantiene una estrecha relación con varias figuras de la realeza de Oriente Medio.

Sale a la luz una foto de Cristiano Ronaldo junto al príncipe de Jordania en un importante acto deportivo

Hace apenas unas horas, el periodista José Moreno ha compartido con todos sus seguidores de X una nueva información relacionada con el todavía jugador del Al-Nassr, Cristiano Ronaldo. En su primera publicación, el comunicador ha confirmado lo siguiente:

“El príncipe heredero Hussein de Jordania ha asistido junto con el príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohamed bin Salmán, a la ceremonia de clausura de la Copa Mundial de E-Sports”.

Sin embargo, no ha sido hasta la segunda publicación de su hilo de X cuando José Moreno ha desvelado la presencia de Cristiano Ronaldo en dicho evento deportivo. Asistencia que ha dejado al descubierto la cercanía que mantiene el deportista con estas figuras de la realeza de Oriente Medio.

“Allí, ambos príncipes herederos han coincidido con diversas personalidades, entre ellas el jugador del Al-Nassr F.C., Cristiano Ronaldo”, ha añadido el periodista a continuación.