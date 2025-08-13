La princesa Leonor (19 años) toma una decisión al descubrir el estado de Jaime Anglada

Horas después de confirmarse el actual y delicado estado de Jaime Anglada, ha salido a la luz la importante decisión que ha tomado la princesa Leonor al respecto. Una información que, de seguro, ha logrado conmocionar a más de uno.

Actualmente, el cantante mallorquín continúa ingresado en la UCI del Hospital Universitario Son Espases tras sufrir un grave atropello. Un altercado que se produjo durante la madrugada del pasado viernes, 8 de agosto, cuando circulaba en su motocicleta por las calles de Palma.

| Instagram, @jaime_anglada

Tal y como trascendió aquel día, el incidente tuvo lugar sobre la 1:30 de la madrugada en la calle Joan Miró. El conductor implicado huyó del lugar, dejando al músico malherido en la vía pública. Sin embargo, gracias a la colaboración de testigos que facilitaron la matrícula, la Policía Local logró detenerlo horas después.

De acuerdo con el parte médico, las heridas que presenta el gran amigo de la princesa Leonor y su familia son de gran gravedad. Jaime Anglada tiene fracturas en la cadera, la mandíbula y las costillas, así como un traumatismo craneoencefálico severo. También ha tenido que ser sometido a la extirpación del bazo.

En estos momentos, el músico permanece en coma inducido y bajo constante vigilancia del equipo sanitario. Los especialistas consideran que los próximos días serán cruciales para valorar su recuperación.

| Casa Real

Ahora, y con este tema resonando con más fuerza que nunca, todos los focos se han puesto sobre la princesa Leonor y el resto de la Familia Real. Y es que, según ha confirmado Monarquía Confidencial, los reyes y sus dos hijas han optado por prolongar sus vacaciones privadas pese al delicado estado del cantante mallorquín.

No obstante, y a pesar de esta decisión familiar, la futura reina de 19 años ha tomado una importante decisión. La joven monarca está muy pendiente del estado de Jaime Anglada y sigue de cerca su evolución.

La princesa Leonor toma una decisión relacionada con Jaime Anglada

Tras conocerse los detalles sobre el accidente de Jaime Anglada, se comenzó a especular con el posible regreso de la princesa Leonor y el resto de la Familia Real a Mallorca.

Sin embargo, hace apenas unas horas, el citado medio de comunicación ha confirmado que han decidido alargar sus vacaciones privadas. Un periodo estival que, este año, están disfrutando en Grecia, más concretamente en la isla de Spetses.

No obstante, tanto la princesa Leonor como sus padres y su hermana Sofía han tomado una importante decisión: estar muy pendiente del estado de Jaime Anglada y de su evolución. Y todo, a pesar de que han acordado ampliar su estancia en Grecia.

| Europa Press

Además, si sus responsabilidades se lo permiten, es posible que la futura reina regrese brevemente a Mallorca. Lo hará junto a sus padres cuando el artista salga de la UCI y sea trasladado a planta.

Todo ello, siempre y cuando la princesa Leonor no haya comenzado con la nueva etapa de su formación castrense. Y es que, según se ha confirmado ya, la futura reina de España se incorporará a la Academia General del Aire, en San Javier, el próximo lunes, 1 de septiembre. De no ser posible su visita, su intención es estar en contacto con la familia de Jaime Anglada y con sus padres para seguir de cerca su evolución.

Un gesto que no ha pillado a nadie por sorpresa, ya que, tanto los monarcas como sus hijas mantienen una estrecha relación con el músico y el resto de su familia. Tanto es así que la princesa Leonor y su hermana, la infanta Sofía, son grandes amigas de los hijos de Anglada.