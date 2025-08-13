‘Sueños de libertad’ da la última hora de Carolina Lapausa y preocupa a muchos fans

El avance del capítulo de hoy Sueños de libertad está generando revuelo. Y es que ha dado una última hora inesperada de Luz, a la que da vida Carolina Lapausa. La misma ha preocupado muchísimo a todos los fans de la ficción.

El motivo es que la doctora va a ser testigo de una situación que le causará inquietud y dolor. Y es que puede poner en jaque su vida personal.

| Atresmedia

Luz, interpretada por Carolina Lapausa, vivirá una escena preocupante en Sueños de libertad

En el episodio de hoy, Luz regresará a Toledo después de su congreso. Su primera intención será visitar a su marido, Luis, en lo que parecía que iba a ser un reencuentro agradable y sin sobresaltos. Sin embargo, lo que presenciará en ese momento le provocará una mezcla de sorpresa y desasosiego.

Lo que más llamará su atención será la gran complicidad que notará entre su chico y Cristina, la ayudante de él. Gestos, miradas y una conexión evidente que ella no había visto antes entre ambos. Este descubrimiento encenderá todas sus alarmas internas y despertará sus miedos más profundos.

Luz no podrá evitar pensar que entre ellos puede estar surgiendo algo más que una simple relación profesional. Esa inquietud crecerá a medida que analice lo ocurrido, consciente de que este tipo de situaciones pueden minar cualquier relación de pareja. La interpretación de Carolina Lapausa promete transmitir toda la mezcla de dolor, preocupación y desconcierto que sentirá la doctora en este momento tan delicado.

| Atresmedia

Es más, ese instante también inquietará a sus fans. Y es que estos han sufrido mucho para que ella y su chico estuvieran juntos, por lo que no quieren verlos separados de nuevo.

Conflictos, alianzas y secretos: todo lo que pasará hoy en Sueños de libertad

Pero la historia de Luz no será la única que mantenga en vilo a los espectadores en el capítulo de hoy de Sueños de libertad. En paralelo, otras tramas continuarán aportando tensión y sorpresas en este capítulo cargado de giros y emociones.

Don Pedro acusará sin rodeos a Damián de haber sido el responsable de que José vuelva a sus vidas. La respuesta de su rival será igual de contundente: quizá ha llegado el momento de que todos sepan realmente de qué calaña es él. La discusión se verá interrumpida por una crisis de salud del primero, que añadirá dramatismo a la escena.

En otro frente, Irene le confesará a Cristina un detalle personal que podría cambiar su relación. Le dará a conocer que su padre es el portero de la finca de los padres de la joven. Una revelación que dará pie a nuevas dinámicas y conversaciones entre ambas.

| Atresmedia

Mientras tanto, Gabriel moverá ficha en su plan con Brossard. Hablará con su contacto y dejará claro que, aunque la idea de presentar una demanda es arriesgada, él se asegurará de que no prospere. También intentará explicar a María cuál es su verdadero objetivo con esta estrategia legal, demostrando que está dispuesto a asumir riesgos para lograr sus fines.

Por otro lado, Gema y Joaquín vivirán un momento frustrante al no llegar a un acuerdo con los padres del chico que ha acosado a Teo. Esos intentarán comprar su silencio, pero el matrimonio Merino se negará.

| Atresmedia

Gaspar, por su parte, se enfrentará a una decisión emocionalmente complicada. Finalmente, leerá la carta que Manuela le escribió para agradecerle toda la ayuda que le ha brindado. Conmovido por sus palabras, tomará la determinación de visitarla, pero le dejará claro que no puede ser su amigo.

En el ámbito sentimental, Sueños de libertad también ofrecerá un momento de gran relevancia para Gabriel y Begoña. Él la visitará en el dispensario, pero se topará con una actitud distante por parte de ella. La enfermera le dirá que nunca dudó de él, aunque le costará transmitirle sus miedos sobre avanzar en su relación.

Sin embargo, tras una conversación con Marta, la joven decidirá dar un paso al frente y pasar su primera noche con el abogado. De esta manera, marcará un punto de inflexión en su historia.

| Atresmedia

Además, María compartirá con Andrés que Gabriel le ha propuesto contratar a un gestor para controlar los bienes de Julia. Una propuesta que podría generar nuevas tensiones familiares y que abrirá otro frente en la trama.

El episodio de hoy no solo avanzará en las tramas principales, sino que también sembrará las semillas de conflictos y alianzas que se desarrollarán en las próximas entregas. Y, si algo quedará claro, es que la vida de Luz podría no volver a ser la misma después de este encuentro.