La princesa Leonor (19 anys) pren una decisió en descobrir l'estat de Jaime Anglada

Hores després de confirmar-se l'actual estat de Jaime Anglada, ha sortit a la llum la important decisió que ha pres la princesa Leonor al respecte. Una informació que, ben segur, ha aconseguit commocionar més d'un.
Actualment, el cantant mallorquí continua ingressat a l'UCI de l'Hospital Universitari Son Espases després de patir un greu atropellament. Un altercat que es va produir durant la matinada del passat divendres, 8 d'agost, quan circulava amb la seva motocicleta pels carrers de Palma.
Tal com va transcendir aquell dia, l'incident va tenir lloc cap a la 1:30 de la matinada al carrer Joan Miró. El conductor implicat va fugir del lloc, deixant el músic greument ferit a la via pública. Tanmateix, gràcies a la col·laboració de testimonis que van facilitar la matrícula, la Policia Local va aconseguir detenir-lo hores després.
D'acord amb l'informe mèdic, les ferides que presenta el gran amic de la princesa Leonor i la seva família són de gran gravetat. Jaime Anglada té fractures al maluc, la mandíbula i les costelles, així com un traumatisme cranioencefàlic sever. També ha hagut de ser sotmès a l'extirpació de la melsa.
En aquests moments, el músic roman en coma induït i sota constant vigilància de l'equip sanitari. Els especialistes consideren que els pròxims dies seran crucials per valorar la seva recuperació.
Ara, i amb aquest tema ressonant amb força, tots els focus s'han posat sobre la princesa Leonor i la resta de la Família Reial. I és que, segons ha confirmat Monarquía Confidencial, els reis i les seves dues filles han optat per allargar les seves vacances privades tot i el delicat estat del cantant mallorquí.
No obstant això, i malgrat aquesta decisió familiar, la futura reina de 19 anys ha pres una important decisió. La jove monarca està molt pendent de l'estat de Jaime Anglada i segueix de prop la seva evolució.
La princesa Leonor pren una decisió relacionada amb Jaime Anglada
Després de conèixer-se els detalls sobre l'accident de Jaime Anglada, es va començar a especular amb el possible retorn de la princesa Leonor i la resta de la Família Reial a Mallorca.
Tanmateix, fa tot just unes hores, el citat mitjà de comunicació ha confirmat que han decidit allargar les seves vacances privades. Un període estival que, aquest any, estan gaudint a Grècia, més concretament a l'illa de Spetses.
No obstant això, tant Leonor com els seus pares i la seva germana han pres una important decisió: estar molt pendents de l'estat de Jaime Anglada i de la seva evolució. I tot, tot i que han acordat ampliar la seva estada a Grècia.
A més, si les seves responsabilitats ho permeten, és possible que la futura reina torni breument a Mallorca. Ho farà juntament amb els seus pares quan l'artista surti de la UCI i sigui traslladat a planta.
Tot això, sempre que la princesa Leonor no hagi començat la nova etapa de la seva formació castrense. I és que, segons s'ha confirmat, la futura reina d'Espanya s'incorporarà a l'Acadèmia General de l'Aire, a San Javier, el pròxim dilluns, 1 de setembre. Si no fos possible la seva visita, la seva intenció és estar en contacte amb la família de Jaime Anglada i amb els seus pares per seguir de prop la seva evolució.
Un gest que no ha sorprès ningú, ja que, tant els monarques com les seves filles mantenen una estreta relació amb el músic i la resta de la seva família. Tant és així que la princesa Leonor i la seva germana, la infanta Sofia, són grans amigues dels fills d'Anglada.