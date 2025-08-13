Nos colamos en el barco donde vive Maite Galdeano desde que rompió con Sofía Suescun

Tras el último escándalo relacionado con su hija, Sofía Suescun, Maite Galdeano se ha convertido en el centro de todas las miradas. Y todo después de que hayan quedado al descubierto los detalles del barco en el que actualmente vive tras haber puesto punto y final a su relación con la influencer.

Hace unas horas, y tras un tiempo alejada del foco mediático, se encendieron todas las alarmas alrededor de la pareja formada por Kiko Jiménez y la conocida ‘reina de los realities’.

| Instagram, @sofia_suescun

Este martes, 12 de agosto, Luis Prieto ha dejado sin palabras a los espectadores de TardeARal revelar que Sofía Suescun y su pareja estarían “al borde de la ruptura”.

Y todo después de que haya quedado al descubierto que la influencer habría tenido “citas secretas” con Juan Faro, otro conocido creador de contenido. Una información que este mismo miércoles han desarrollado en exclusiva en la revista Lecturas.

| Telecinco

Ahora, y con este tema resonando con más fuerza que nunca, todos los ojos se han puesto sobre Maite Galdeano. Y es que, tras un tiempo sin hablar de su hija y alejada de la polémica, la de Pamplona ha vuelto a dejarse ver tras ser localizada viviendo en un barco.

Todos los detalles sobre el barco en el que se instaló Maite Galdeano tras su distanciamiento con Sofía Suescun

Tal y como ha trascendido, Maite Galdeano pasa sus días en un velero anclado en el puerto de San Pedro del Pinatar, en Murcia. Un lugar perfecto para llevar un estilo de vida modesto y alejado de la exposición pública.

Después de un tiempo sin actividad en redes sociales, la madre de Sofía Suescun ha decidido compartir con sus seguidores algunas imágenes de su día a día en el mar. Sin embargo, y aunque ha decidido no publicar instantáneas de su embarcación, sí ha desvelado algunos de los planes que hace con sus nuevas amistades.

| Instagram, @maite_galdeano_

Por otro lado, Maite Galdeano también ha sido vista por reporteros de Europa Press, con quienes no ha tenido reparos en hablar sobre su actual estilo de vida. En todo momento, la navarra se ha mostrado esquiva y ha insistido en que no quiere ser grabada.

La madre de Sofía Suescun ha asegurado que, a pesar de su pasado televisivo, ahora se siente más retraída y ha dejado claro que ha cambiado con el paso del tiempo.

En lo que respecta a su hija, Maite Galdeano ha evitado hacer cualquier comentario, dejando claro que no quiere hablar del tema. Sobre su hijo, Cristian Suescun, ha asegurado que mantiene una relación “estupenda”, aunque momentos después hace una declaración que parece contradecirlo.

Finalmente, la navarra ha dejado claro que no tiene planes definidos para el futuro y que prefiere centrarse en sí misma. Y es que, desde que se instaló en su barco, ha hecho amistades con quienes comparte salidas para comer y cenar.

Respecto a un eventual regreso a Madrid o a la televisión, Maite Galdeano no descarta ninguna posibilidad: “Pues ya veré. No, no digo nunca que no, ni sí… En el momento ya veré. En el momento quiero estar tranquila”.