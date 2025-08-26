Jesús Ortiz (75 años) cumple la promesa que le hizo a la reina Letizia en 2004

A pesar de los años, Jesús Ortiz sigue cumpliendo con la importante promesa que le hizo a su hija, la reina Letizia, en 2004. Año en el que se convirtió en la princesa de Asturias tras unir su vida en matrimonio con el actual rey de España, Felipe VI.

No hay duda de que el 22 de mayo de aquel año supuso un antes y un después para la Casa Real de nuestro país. Y es que, ese día, la Catedral de la Almudena de Madrid se convirtió en el escenario perfecto para reunir a la realeza europea y a varios representantes de nuestro país.

| RTVE

Allí, la reina Letizia y Felipe VI se dieron el ‘sí, quiero’ en una ceremonia a la que acudieron más de 1.200 invitados. Entre los asistentes se encontraban miembros de 36 casas reales, numerosas personalidades políticas, sociales y culturales, y, por supuesto, todos sus familiares y amigos.

Desde aquel momento, la vida de la experiodista cambió de forma radical. Tanto es así que, a consecuencia de su nueva condición de princesa, comenzó a ser el objetivo de los reporteros y paparazzi.

De hecho, algunos miembros de su familia, entre ellos su primo David Rocasolano, aprovecharon esta repercusión mediática para sacar beneficio con la publicación de su libro Adiós, Princesa. Una obra literaria que se publicó en abril de 2013 y que narra cómo la reina Letizia se distanció de su familia tras su boda con Felipe VI.

| Europa Press, esp.xcatalunya.cat

Sin embargo, no todos sus seres queridos siguieron los pasos de David. Y prueba de ello es la promesa que le hizo su padre, Jesús Ortiz, cuando se convirtió en princesa de Asturias.

Según ha trascendido, el padre de la reina Letizia se comprometió a mantenerse siempre en un segundo plano y a no ser nunca motivo de conflicto para la Casa Real. Ahora, dos décadas después, Ortiz ha demostrado con hechos su compromiso absoluto.

Jesús Ortiz mantiene la promesa que le hizo a la reina Letizia tras su boda con el rey Felipe

Desde el principio, Jesús Ortiz dejó muy claro que no quería protagonismo ni aprovechar su vínculo con la Familia Real en beneficio propio. De hecho, lejos de buscar atención mediática, ha construido un perfil bajo y respetuoso que le ha permitido mantenerse al margen de polémicas.

| GTRES

A diferencia de otros familiares de la reina Letizia, que en alguna ocasión sí se han pronunciado públicamente sobre su vida, el periodista retirado ha optado siempre por el silencio.

Tanto es así que, en todos estos años, han sido contadas las ocasiones en las que hemos podido ver públicamente a Jesús Ortiz junto a Letizia y el resto de miembros de la Familia Real española.

Además, y aunque su presencia siempre ha sido silenciosa, no hay duda de que siempre ha apoyado a la reina Letizia desde la discreción, acompañándola en momentos importantes. Aunque eso sí, sin restarle protagonismo.

A sus 75 años, Jesús Ortiz se ha consolidado como un ejemplo de fidelidad hacia Letizia y hacia la institución que ella representa. Y todo gracias a que su promesa de no dar problemas ni generar controversia se ha mantenido intacta con el paso de los años.