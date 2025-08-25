Viajamos al pueblo de Murcia donde Paloma Rocasolano 'se esconde' de la Familia Real

Hace un tiempo, salió a la luz que Paloma Rocasolano y su pareja habían fijado su lugar de residencia en un pueblo de Murcia. Ahora, acaban de trascender todos los detalles sobre Los Belones, el pequeño municipio en el que 'se esconden' de la Familia Real de nuestro país.

Durante todos estos años, han sido contadas las ocasiones en las que hemos podido ver a la madre de la reina Letizia participar en algún acto relacionado con la Corona española. Y es que, a pesar de la excelente relación que mantiene con ellos, siempre ha preferido mantenerse en un discreto segundo plano.

Tanto es así que las pocas veces que Paloma Rocasolano ha hecho una excepción ha sido para acudir a algún evento protagonizado por alguna de sus dos nietas. Entre ellos, alguna de las ediciones de los Premios Princesa de Asturias.

Sin embargo, esto no siempre ha sucedido, ya que hace unos meses optó por no asistir a la graduación de la infanta Sofía en el internado de Gales. Además, tampoco estuvo presente en otros eventos importantes, como la ceremonia de juramento de bandera de la princesa Leonor.

De hecho, desde hace años tanto Paloma Rocasolano como su actual pareja, Marcus Brandler, viven en el municipio murciano de Los Belones y totalmente alejados de la Familia Real española.

Así es el pueblo de Murcia donde Paloma Rocasolano y Marcus Brandler viven alejados de la Familia Real

A pesar de las reservas con las que Paloma Rocasolano organiza su vida, no ha podido evitar que los medios de comunicación estén muy atentos a sus movimientos. Tanto es así que ahora han salido a la luz todos los detalles sobre la distinguida urbanización de Murcia en la que vive.

Tal y como aseguró ESdiario hace unos meses, la madre de Letizia reside actualmente en Los Belones. Este núcleo poblacional forma parte de Cartagena y se ubica muy próximo a Cabo de Palos y la Manga del Mar Menor.

Se trata de un enclave con clima seco mediterráneo que lo hace especialmente atractivo. El área está rodeada de espacios de ocio de alta gama, entre ellos La Manga Club Resort. Este complejo de golf y hostelería es considerado uno de los más conocidos del sureste español.

Hoy en día, este barrio donde vive Paloma Rocasolano cuenta con 2.345 habitantes, según datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística. Además, se trata de un espacio tranquilo que combina modernidad y tradición.

Según el citado medio de comunicación, la pareja lleva una vida serena y discreta en esta distinguida localidad murciana. Tanto es así que, entre sus actividades diarias, se encuentra la de visitar varios de los comercios locales.

Tal y como señalaron, Paloma Rocasolano suele comprar en la carnicería del pueblo llamada El Carpio. Para sus cuidados de belleza asiste a la Peluquería Jose, un local sencillo que no es considerado el más refinado de la zona.

“La madre de la reina Letizia pasa muy desapercibida, no quiere protagonismo. Cuando es reconocida por los viandantes, intenta evadir las preguntas con mucha educación. De la misma manera que se comportaba cuando vivía en el centro de Madrid en la calle La Bola”, aseguraron desde el citado medio.