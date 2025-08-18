El príncipe Harry, 40 años: 'Me agarró del cuello, rasgó mi collar y me tiró al suelo'

El príncipe Harry, a sus 40 años, ha removido una vez más los cimientos de la monarquía británica. En unas revelaciones incluidas en su libro Spare, el duque de Sussex ha compartido un episodio que ha provocado asombro y polémica a partes iguales. En él describe una escena violenta, protagonizada nada menos que por su hermano mayor, el príncipe Guillermo.

“Me agarró del cuello, rasgó mi collar y me tiró al suelo”, ha escrito Harry, recordando el momento en que su hermano perdió el control durante una discusión en 2019. Todo habría comenzado por un enfrentamiento verbal en torno a Meghan Markle, a quien Guillermo llamó “difícil”, “grosera” y “abrasiva”. La tensión escaló rápidamente, y tras un cruce de palabras, el heredero al trono habría cruzado una línea física sin precedentes entre ambos.

El suceso, que Harry describe como inesperado y “muy rápido”, tuvo lugar en la cocina de su casa en Nottingham Cottage. Al intentar calmar la situación, le ofreció un vaso de agua a Guillermo, pero lejos de apaciguar los ánimos, Guillermo habría reaccionado con más agresividad. Fue entonces cuando, según el relato de Harry, lo empujó, lo tiró al suelo y lo dejó aturdido sobre el plato del perro, que se rompió al impactar contra su espalda.

El príncipe Harry revela disputas familiares y episodios incómodos

Tras el altercado, Guillermo le pidió a Harry que no le contara nada a Meghan. “¿Quieres decir que me atacaste?”, preguntó él. “Yo no te ataqué, Harold”, respondió su hermano, mientras Harry optaba por contárselo primero a su terapeuta.

Este fragmento de Spare, publicado inicialmente por The Guardian, se suma a otras acusaciones que Harry ha vertido contra los miembros de su familia en los últimos años. Desde sus entrevistas hasta su renuncia a los deberes reales, el hijo menor del rey Carlos ha convertido su vida en un relato que desafía la imagen de la corona británica.

El libro también ha revelado episodios casi absurdos, como cuando Harry dice que Guillermo y Kate lo alentaron a usar un disfraz nazi en una fiesta. “Llamé a Willy y Kate, les pregunté qué pensaban. Uniforme nazi, dijeron”, ha escrito, asegurando que ambos “aullaron de risa” al verlo.

Las memorias del príncipe Harry sacuden a la familia real

Asimismo, ha desvelado tensiones entre Meghan y Kate antes de su boda, por los vestidos de la niña de las flores y un comentario hormonal. Meghan, según Harry, fue reprendida por decir que Kate tenía “cerebro de bebé”, un comentario que fue considerado inapropiado en el entorno real. Para la duquesa, aquella discusión dejó una marca que nunca se borró del todo.

Además, ha dedicado espacio al rey Carlos y a la figura de Camila Parker-Bowles, hoy reina consorte. El príncipe ha contado que él y Guillermo le rogaron a su padre que no se casara con ella, pero Carlos siguió adelante. A pesar de haberle deseado lo mejor, Harry ha admitido que siempre se preguntó si Camila sería como las madrastras crueles de los cuentos.

Finalmente, se ha revelado en que Harry ha llamado a Guillermo en Spare su “amado hermano y archienemigo”, resumen de una relación llena de tensiones. Este libro no es solo una memoria personal, sino una acusación directa contra una de las monarquías más influyentes del mundo. Y con estas revelaciones, el duque de Sussex ha dejado claro que su historia está lejos de terminar.