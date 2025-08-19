Kate Middleton y el príncipe Guillermo rompen su silencio y anuncian algo importante

En plenas vacaciones privadas, Kate Middleton y el príncipe Guillermo han decidido romper su silencio para dejar al descubierto una información muy importante. Intervención que se ha producido durante uno de los primeros actos de la Corona británica.

El pasado viernes, 15 de agosto, Carlos III, la reina Camila y varios miembros de la Familia Real británica acudieron al 80.º aniversario del Día de la Victoria sobre Japón. Un importante acto oficial que se ha convertido en el primero de su agenda tras sus vacaciones de verano.

Sin embargo, a pesar del gran peso que tiene dicho aniversario en Reino Unido, hace unos días se confirmó que Kate Middleton y el príncipe Guillermo no iban a estar presentes. Y es que, aunque forman parte del núcleo principal de la monarquía, los futuros monarcas no vieron necesario interrumpir sus vacaciones por ello.

Pero, al igual que el príncipe Harry, ambos quisieron estar presentes de alguna forma. Por eso, no se lo pensaron dos veces a la hora de rendir homenaje a quienes sirvieron durante la guerra mediante un mensaje escrito. Palabras que se leyeron después del discurso de seis minutos de Carlos III para conmemorar el VJ80.

Kate Middleton y el príncipe Guillermo quisieron estar presentes en el 80.º aniversario del Día de la Victoria sobre Japón

A través de su mensaje, Kate Middleton y el príncipe Guillermo quisieron destacar la valentía de los soldados británicos y de la Commonwealth que combatieron en el frente del Asia-Pacífico. De hecho, hablaron de una “deuda perdurable” con la llamada generación más grande.

Este emotivo gesto se produjo antes de un acto conmemorativo transmitido por televisión en Staffordshire, que rindió homenaje a todos los que sirvieron en la zona del Asia-Pacífico. Un acto al que acudieron diversas figuras de relevancia del país.

El mensaje de Kate Middleton y el príncipe Guillermo fue difundido justo después de que Carlos III pronunciara un discurso grabado. Palabras que se emitieron a las 7:30 de la mañana en todo el Reino Unido y la Commonwealth.

Por su parte, los futuros monarcas de Reino Unido quisieron homenajear con unas emotivas palabras a todos los que, en 1945, pusieron su vida en juego por el resto de británicos:

“Hoy, en el 80.º aniversario del Día de la Victoria sobre Japón, recordamos el coraje, el sacrificio y la resiliencia de todos los que sirvieron. Hoy pensamos especialmente en aquellas tropas británicas y de la Commonwealth que lucharon en el Asia-Pacífico”.

La ceremonia televisada en el memorial de Staffordshire rindió tributo a todos los que lucharon en el Asia-Pacífico. Entre ellos, los distinguidos con la Burma Star, los veteranos del Ejército Británico de la India, antiguos prisioneros de guerra y los que participaron en batallas como Kohima e Imphal.

Durante el evento, los monarcas dejaron ofrendas florales, al igual que otros representantes destacados. Posteriormente, tuvo lugar una demostración aérea a cargo de los Red Arrows.

La conmemoración concluyó con el sobrevuelo del Battle of Britain Memorial Fligh. Además, el rey y la reina asistieron a una recepción junto a veteranos de la Segunda Guerra Mundial.