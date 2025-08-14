Meghan Markle, a sus 44 años, desvela por primera vez los gustos del príncipe Harry

A sus 44 años, Meghan Markle ha sorprendido al público con una revelación inesperada sobre su esposo, el príncipe Harry. La duquesa de Sussex ha aprovechado la promoción de la segunda temporada de With Love, Meghan para compartir detalles personales que hasta ahora habían permanecido en privado. Aunque pueda parecer un detalle menor, la confesión ha generado un notable interés en medios y redes, precisamente por su espontaneidad y cercanía.

En el tráiler del programa, Meghan ha revelado de forma inesperada que Harry no disfruta de ciertos alimentos, entre ellos la langosta. La duquesa bromea con el chef Andrés sobre esta aversión, destacando con humor: “¿Sabes a quién no le gusta la langosta? A mi esposo”. Estas declaraciones muestran un lado más íntimo y cotidiano de la pareja, muy distinto de la imagen pública que proyectan desde que se alejaron de la Familia Real.

Además de las confesiones sobre la comida, Meghan ha resaltado cómo le gusta “encontrar formas de demostrar que le importa” a la gente. En los clips se la ve interactuando con amigos y celebridades como Chrissy Teigen y Tan France, en su lujosa casa de Montecito. La duquesa ha subrayado que pasar tiempo juntos y compartir gestos de cariño son actividades que considera esenciales para reforzar los vínculos personales.

Meghan promete una temporada diferente sin la presencia de su familia

La segunda temporada de With Love, Meghan promete combinar diversión y emociones con la participación de destacados invitados del mundo del entretenimiento. Se espera que el programa incluya desafíos de cocina y proyectos de bricolaje, explorando sabores atrevidos y técnicas novedosas. Netflix ha destacado que la serie busca resaltar la creatividad, priorizando la diversión sobre la perfección.

No obstante, el tráiler omite cualquier aparición de Harry y de sus hijos, Archie y Lilibet, manteniendo a la familia en un segundo plano. Este enfoque llega tras años de críticas, reflejando la decisión de Meghan y Harry de centrarse en sus proyectos personales. Aun así, la duquesa espera que esta nueva temporada atraiga a un público más amplio, después de que la primera fuera objeto de comentarios negativos por parte de la crítica internacional.

Todo esto llega tras el nuevo acuerdo con Netflix de producir contenido diverso. Este incluye un especial navideño y un cortometraje sobre la región de Masaka, en Uganda. El contrato, más modesto que el anterior, permitirá cubrir gastos de producción y continuar explorando proyectos de Archewell Productions. Con esto, Meghan y Harry buscan mantener su influencia mediática mientras diversifican sus iniciativas creativas y sociales.

El lanzamiento de la segunda temporada coincide con un interés creciente por la vida privada de la pareja y los detalles más humanos de su relación. La confesión de Meghan sobre los gustos de Harry se convierte en un ejemplo de cómo el programa mezcla entretenimiento, intimidad y estrategias de conexión con la audiencia. Sin revelar todo, la duquesa ofrece un acercamiento personal que reafirma su papel como protagonista en el panorama mediático actual.