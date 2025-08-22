Importante decisión de la reina Sofía con el estado de su hermana, la princesa Irene

La reina Sofía ha vuelto a convertirse en una de las protagonistas del día. Y todo después de que haya salido a la luz la importante decisión que ha tomado con el estado de su hermana, la princesa Irene.

Hace varias semanas se encendieron las alarmas alrededor de la Casa Real tras confirmarse que, por primera vez en décadas, la reina Sofía podría no viajar a Palma durante sus vacaciones.

Una decisión que la reina Sofía estuvo a punto de tomar después de que su hermana Irene sufriera una recaída en su estado de salud. Y es que, a sus ya conocidos problemas de movilidad, se habría sumado un supuesto deterioro cognitivo avanzado.

Como era de esperar, y aunque no se ha emitido un comunicado confirmando esta información, no hay duda de que la preocupación de la monarca por su hermana ha aumentado considerablemente.

Tanto es así que, según ha confirmado Pilar Eyre a través de YouTube, la reina Sofía ha tomado una importante decisión al respecto: contratar a dos médicos para que estén pendientes de Irene.

No hay duda de que la reina Sofía está pasando por un momento especialmente delicado, ya que, desde hace semanas, ha estado totalmente volcada en los cuidados de la princesa Irene.

Sin embargo, y aunque la emérita permanece a su lado la mayor parte del tiempo, por suerte, no está afrontando sola esta complicada situación. Y es que, según se ha confirmado, desde Casa Real se sigue de cerca la evolución de la 'tía Pecu'.

De hecho, tal y como detalla Pilar Eyre en su último vídeo de YouTube, el rey Felipe recibe información continua sobre todo lo que sucede. Incluso don Juan Carlos se interesa con frecuencia por Irene.

Además, esta experta en Casa Real no ha querido dejar pasar la ocasión para compartir con todos sus suscriptores la última y determinante decisión que ha tomado la reina Sofía.

En un intento de que su hermana esté lo mejor posible, ha contratado a un equipo médico, capitaneado por dos especialistas, para que se encarguen de sus cuidados. Y es que, según parece, la situación de la princesa Irene es frágil, por eso se ha reforzado la vigilancia en palacio:

“Está mal, los servicios médicos están pendientes de ella en la Zarzuela las 24 horas del día. Hay un trasiego continuo de enfermeras y médicos, de sacerdotes (tanto ortodoxos como católicos), también el capellán del palacio y las hijas se están turnando para estar con su madre”.

Sin embargo, tal y como ha destacado Eyre, esta no sería la única ayuda con la que cuenta la reina Sofía. “Cuando no está Cristina va Elena, pero siempre una de las dos está al mando del operativo”.

Por su parte, todo apunta a que el rey Felipe también está muy pendiente de la situación. Y es que, aunque sus obligaciones dificultan su presencia, no le han impedido estar al lado de Sofía e Irene.

Tal y como relató Eyre en su blog de Lecturas, tras volver a España por los graves incendios, el monarca buscó un hueco para estar con su madre. “Ha acudido a la llamada de su madre totalmente roto, porque su madre es la persona que más quiere en el mundo”, aclaró.

Por otro lado, esta experta en Casa Real ha querido destacar el deterioro, tanto físico como anímico, de la reina Sofía. Detalle que, según ella, “se ha hecho evidente”.

“Más delgada, ojerosa, su andar, antes ligero y juvenil, ahora es titubeante y torpe. Su eterna sonrisa se transforma a veces en una mueca de padecimiento, sus ojos se muestran apagados”.