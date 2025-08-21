Jordi Sánchez confiesa algo sobre Nathalie Seseña y revoluciona 'La que se avecina'

Son, sin lugar a dudas, una de las parejas más icónicas y duraderas de la televisión española. Durante años, hemos sido testigos de las surrealistas y desternillantes tramas de Antonio Recio y Berta Escobar.

La química entre Jordi Sánchez y Nathalie Seseña en 'La que se avecina' parece tan natural que cuesta imaginar un inicio que no fuera perfecto. Sin embargo, una reciente confesión del actor catalán ha sacado a la luz una verdad sorprendente sobre sus comienzos. La realidad de su primer encuentro dista mucho de la complicidad que hoy derrochan en pantalla.

La revelación tuvo lugar durante una entrevista para Mediaset, donde los actores compartían anécdotas del rodaje. Con la naturalidad que le caracteriza, Jordi Sánchez soltó la bomba que nadie esperaba escuchar.

| Telecinco

"Ella no me soportaba", afirmó entre risas, refiriéndose a su compañera Nathalie Seseña durante la prueba de selección. Esta frase destapó una historia de nervios y primeras impresiones equivocadas que podría haber cambiado el destino de la exitosa ficción de los hermanos Caballero. Lejos de desmentirlo, la actriz confirmó la versión de su compañero, añadiendo detalles a un casting que para ella fue "durísimo".

Un casting de pesadilla: "Este hombre estaba superserio"

Nathalie Seseña no guarda un recuerdo idílico de aquella prueba que definiría su carrera. La actriz relató que llegó a la audición muy nerviosa, un estado que no mejoró al encontrarse con el ambiente. Describió la sala como un lugar extraño, con "una pared que parecía la cama".

Pero lo que más la descolocó fue la actitud de quien debía darle la réplica. "Este hombre estaba superserio", confesó, señalando a un divertido Jordi Sánchez. La aparente frialdad del actor la intimidó profundamente, hasta el punto de hacerla dudar de sus propias capacidades para el papel.

Para añadir más tensión al momento, la única interacción que tuvieron fue puramente profesional y cortante. Jordi Sánchez, sin más preámbulos, se limitó a preguntarle si se sabía bien el texto. Lo que Nathalie no sabía es que esa seriedad no era personal.

| TV3, XCatalunya

El actor se justificó explicando que él ya había repetido la misma escena cuatro veces con actrices distintas. "Para ti era la cuarta, pero para mí eras el primero", le recordó Seseña con humor. Aquel desencuentro, sumado a una mala racha personal, hizo que la actriz saliera convencida de que no conseguiría el papel. De hecho, su desánimo fue tal que apagó el teléfono móvil para no recibir la esperada llamada de rechazo.

De la tensión a una amistad a prueba de todo

Afortunadamente, el teléfono de Nathalie volvió a sonar y el papel de Berta Escobar fue suyo. Aquel tenso casting se convirtió en el inesperado punto de partida de una de las relaciones profesionales y personales más sólidas del panorama televisivo.

Con el tiempo, la frialdad inicial dio paso a una complicidad inquebrantable que ha traspasado la pantalla. Los años de rodaje, las largas jornadas y las innumerables escenas compartidas forjaron una amistad que ambos valoran enormemente.

Esta conexión quedó patente en los momentos más difíciles, como cuando Jordi Sánchez estuvo ingresado en la UCI por COVID-19. Nathalie fue un apoyo constante, compartiendo mensajes de ánimo y celebrando su recuperación con un emotivo reencuentro que ambos publicaron en sus redes. Esa anécdota del casting se ha transformado en un recuerdo divertido que demuestra cómo las primeras impresiones pueden ser engañosas.

Ambos estarán en la decimosexta temporada de la serie, que ya se está rodando. Se desconoce cuáles serán sus tramas pero todo indica que los 8 capítulos se estrenarán a finales de año. Como siempre, primero en Amazon Prime.