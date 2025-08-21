Amador Mohedano (hermano de Rocío Jurado) habla sobre su estado de salud: 'Estoy muy…'

Amador Mohedano ha hecho saltar todas las alarmas en los últimos días tras su ingreso hospitalario. El hermano de Rocío Jurado ha sufrido un notable cambio físico que no ha pasado desapercibido. Ahora, Amador Mohedano ha emitido un comunicado donde ha confesado que: "Estoy muy recuperado".

Su visible pérdida de peso ha generado una gran preocupación entre sus seguidores, quienes han mostrado su inquietud en redes sociales. La imagen del que fuera representante de la cantante chipionera ha impactado. Gloria Camila, su sobrina, ha querido tranquilizar a todos y ha explicado públicamente que él se encuentra bien.

| @rosariomohedano

“Él me lo dijo, que está bien, simplemente lo de la garganta le ha dejado un poco más tocado por el tubo que le metieron. Por lo demás está bien, está con ganas. Ahora se tendrá que cuidar mucho más, el estómago ya sabemos que es muy complicado y no podrá comer cierto tipo de alimentos”, señaló Gloria Camila en TardeAR.

Amador Mohedano reaparece para hablar sobre su estado

Tras estas palabras, el propio Amador Mohedano ha querido dar la última hora sobre su estado de salud. El hermano de “La más grande” se encuentra en Chipiona, recuperándose en su casa tras unos días complicados en el hospital.

Desde allí ha hablado con La Razón, medio al que ha transmitido un mensaje de calma. “Estoy recuperándome, ahora mismo vengo de hacerme una analítica con mi hermana Gloria y me siento muchísimo mejor”, ha declarado, mostrando un tono esperanzador.

| Europa Press

Amador ha explicado que sigue sometiéndose a pruebas médicas para confirmar que todo evoluciona correctamente. Además, ha aclarado que, pese a su cambio físico, no se encuentra en peor estado de salud.

“Tenía en el estómago una variz que, cuando hacía algún esfuerzo, me salía un chorrito de sangre que se fue acumulando detrás del hígado. Y había que eliminarlo”, ha revelado, desvelando así el motivo por el que tuvo que permanecer ingresado durante cinco días.

Sorpresa por la última hora de Amador Mohedano

Amador Mohedano ha afirmado que continúa con un tratamiento a base de hierro, ya que sus defensas han quedado bajas tras el episodio médico. “Estoy muy recuperado. Comiendo bien y cuidándome mucho”, ha apuntado en la entrevista.

| Europa Press

Ha añadido que se siente arropado por sus seres queridos. Tanto su hijo como su hermana Gloria y su cuñado han estado pendientes de él. También ha señalado que su hija y sus nietos tienen previsto visitarle pronto, mientras que sus sobrinos le han preguntado directamente por su evolución.

Con este comunicado, Amador Mohedano ha querido zanjar las especulaciones. El hermano de Rocío Jurado ha asegurado que, aunque su recuperación será lenta, se encuentra con fuerzas renovadas. “Estoy muy esperanzado y con ganas de seguir adelante”, ha sentenciado.