Decisió important de la reina Sofia sobre l'estat de la princesa Irene

La reina Sofia ha tornat a convertir-se en una de les protagonistes del dia. I tot després que hagi sortit a la llum la important decisió que ha pres sobre l'estat de la seva germana, la princesa Irene.
Fa diverses setmanes es van encendre les alarmes al voltant de la Casa Reial després de confirmar-se que, per primera vegada en dècades, la reina Sofia podria no viatjar a Palma durant les seves vacances.
Una decisió que la reina Sofia va estar a punt de prendre després que la seva germana Irene patís una recaiguda en el seu estat de salut. I és que, als seus ja coneguts problemes de mobilitat, s'hi hauria afegit un suposat deteriorament cognitiu avançat.
Com era d'esperar, i tot i que no s'ha emès cap comunicat confirmant aquesta informació, no hi ha dubte que la preocupació de la monarca per la seva germana ha augmentat considerablement.
Tant és així que, segons ha confirmat Pilar Eyre a través de YouTube, la reina Sofia ha pres una important decisió al respecte: contractar dos metges perquè estiguin pendents d'Irene.
La reina Sofia contracta un equip mèdic perquè s'encarregui de les cures de la seva germana, la princesa Irene
No hi ha dubte que la reina Sofia està passant per un moment especialment delicat, ja que, des de fa setmanes, ha estat totalment bolcada en les cures de la princesa Irene.
Tanmateix, i tot i que l'emèrita roman al seu costat la major part del temps, per sort, no està afrontant sola aquesta complicada situació. I és que, segons s'ha confirmat, des de Casa Reial se segueix de prop l'evolució de la 'tieta Pecu'.
De fet, tal com detalla Pilar Eyre en el seu darrer vídeo de YouTube, el rei Felip rep informació contínua sobre tot el que passa. Fins i tot don Joan Carles s'interessa amb freqüència per Irene.
A més, aquesta experta en Casa Reial no ha volgut deixar passar l'ocasió per compartir amb tots els seus subscriptors la darrera i determinant decisió que ha pres la reina Sofia.
En un intent que la seva germana estigui el millor possible, ha contractat un equip mèdic, capitanejat per dos especialistes, perquè s'encarreguin de les seves cures. I és que, segons sembla, la situació de la princesa Irene és fràgil, per això s'ha reforçat la vigilància al palau:
“Està malament, els serveis mèdics estan pendents d'ella a la Zarzuela les 24 hores del dia. Hi ha un tràfec continu d'infermeres i metges, de sacerdots (tant ortodoxos com catòlics), també el capellà del palau i les filles es van tornant per estar amb la seva mare”.
Tanmateix, tal com ha destacat Eyre, aquesta no seria l'única ajuda amb què compta la reina Sofia. “Quan no hi és Cristina hi va Elena, però sempre una de les dues està al capdavant de l'operatiu”.
Per la seva banda, tot apunta que el rei Felip també està molt pendent de la situació. I és que, tot i que les seves obligacions dificulten la seva presència, no li han impedit estar al costat de Sofia i Irene.
Tal com va relatar Eyre al seu blog de Lecturas, després de tornar a Espanya pels greus incendis, el monarca va buscar un forat per estar amb la seva mare. “Ha acudit a la crida de la seva mare totalment trencat, perquè la seva mare és la persona que més estima al món”, va aclarir.
D'altra banda, aquesta experta en Casa Reial ha volgut destacar el deteriorament, tant físic com anímic, de la reina Sofia. Detall que, segons ella, “s'ha fet evident”.
“Més prima, amb ulleres, el seu caminar, abans lleuger i juvenil, ara és vacil·lant i maldestre. El seu somriure etern es transforma de vegades en una ganyota de patiment, els seus ulls es mostren apagats”.