La revista 'Hello' investiga a la infanta Sofía y descubre algo sobre su vida: 'Es...'

La infanta Sofía se ha convertido, junto a su hermana la princesa Leonor, en uno de los rostros más seguidos del panorama actual. Y ahora, una conocida revista internacional ha puesto el foco directamente sobre ella.

Con el verano en marcha y después de su paso por Palma de Mallorca, la familia real disfruta de unas vacaciones privadas. Mientras tanto, la repercusión de sus movimientos públicos sigue dando que hablar. Especialmente los de las jóvenes hijas de los reyes, que han mostrado un papel cada vez más activo y natural en sus apariciones oficiales.

| Europa Press

El verano más comentado de la familia real

El verano de 2025 ha estado marcado por la presencia de la princesa Leonor y la infanta Sofía en Mallorca, donde ambas han protagonizado momentos que no han pasado desapercibidos. Aunque ya están disfrutando de unos días de desconexión en privado, sus gestos públicos siguen generando titulares.

Durante su estancia en la isla, compartieron varios actos junto a los reyes en los que se las pudo ver relajadas, sonrientes y muy cercanas con los ciudadanos. Uno de los momentos más comentados fue el uso del lenguaje de signos durante la tradicional recepción en Marivent, un gesto cargado de simbolismo.

Esta acción, realizada junto a la reina Letizia, fue recogida por medios internacionales como un detalle “emocionante” y con una gran carga de sensibilidad. Desde la revista Hello!, el gesto fue calificado como “sorprendente” y, además, destacaron que no era la primera vez que la reina hacía uso de esta lengua inclusiva.

| Europa Press

La infanta Sofía conquista a la prensa extranjera

La revista británica Hello! ha dedicado uno de sus últimos artículos a analizar el papel de la infanta Sofía en la familia real. Tras sus apariciones en Mallorca junto a sus padres y su hermana Leonor, el medio ha querido destacar la actitud de la joven en los últimos actos públicos. Lo hace con un perfil muy definido: “Es discreta, comprometida y muy observadora”.

Según la publicación, Sofía ha ganado protagonismo sin necesidad de ocupar el centro de atención. Desde Hello!, subrayan cómo su forma de actuar transmite una imagen de serenidad, educación y cercanía. Además, destacan que, pese a no tener un papel principal, su presencia resulta cada vez más relevante.

Este análisis se suma al creciente interés que despierta Sofía entre la prensa internacional. El artículo no solo habla de sus gestos públicos, sino también del potencial que tiene dentro de la nueva generación real. Para muchos, la infanta está demostrando que sabe encontrar su lugar con inteligencia, sin eclipsar a su hermana, pero dejando huella en cada aparición.

Francia también destaca la elegancia y compromiso de las hermanas

Los medios franceses tampoco han sido ajenos a los pasos de la familia real en sus vacaciones mallorquinas. Publicaciones como Paris Match o Point de Vue han resaltado cómo los reyes han aprovechado su agenda estival para reforzar su vínculo con la cultura y la sociedad.

Han descrito a la infanta Sofía y a la princesa Leonor como jóvenes “elegantes” y con estilo propio. Además, destacaron el equilibrio entre la formalidad institucional y el lado humano que mostraron durante sus días en la isla.

Con estas vacaciones, los reyes y sus hijas cierran un curso cargado de actos, viajes y momentos mediáticos. A la espera de retomar la actividad en septiembre, se prevé que ambas continúen ganando protagonismo en los compromisos oficiales. Sus recientes apariciones han sido la muestra de que la Casa Real trabaja para proyectar una imagen más moderna y cercana.