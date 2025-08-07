Conmoción en Noruega: la princesa Mette-Marit llora dos muertes totalmente inesperadas

Ha sido un verano verdaderamente complicado para la princesa Mette-Marit de Noruega. En medio de la tormenta mediática por su hijo, Marius Borg, y las acusaciones que enfrenta, la princesa ha recibido dos durísimos golpes personales. Dos fallecimientos inesperados han marcado el pasado mes de julio, dos pérdidas que han teñido de luto y tristeza su día a día.

Se ha cumplido un año desde la primera detención de Marius Borg y aún se desconoce qué cargos terminará presentando la fiscalía de Oslo. De los 23 delitos que se han planteado, varios son extremadamente graves, incluso algunos relacionados con violación. En este contexto, las últimas semanas han resultado aún más difíciles.

El medio noruego Se og Hør ha confirmado que el pasado 19 de julio falleció Ingvar Ambjørnsen, escritor y viejo compañero de la princesa, que tenía 69 años. Sufría EPOC, una enfermedad crónica que le ha terminado costando la vida. Su funeral tuvo lugar ayer, miércoles 6 de agosto, en pleno centro de Oslo.

Nadie esperaba que Mette-Marit de Noruega fuese a perder a dos amigos de forma tan repentina

Y es que aunque el amigo de Mette-Marit sufría EPOC, aún era joven por lo que su círculo cercano no esperaba que Ingvar se fuese a ir rápido de este mundo. Una de las muertes inesperadas que ha marcado el verano de la princesa.

Mette-Marit no ha asistido al funeral, pero ha querido estar presente de una forma especial. Ha enviado una corona de flores blancas, adornada con una cinta que incluía una pequeña corona dorada. Un gesto discreto, pero lleno de simbolismo y cariño, así ha despedido la princesa a un amigo de toda la vida.

Por desgracia, esa no ha sido la única pérdida y apenas cinco días después, el 24 de julio, falleció también Mona Strand. Amiga íntima, confidente y vecina.

Mette-Marit no ha querido dejar Noruega para viajar junto a su familia

Mona tenía 60 años y ha muerto de forma totalmente inesperada. Era conocida por su trabajo como diseñadora de sombreros y durante años, Mette-Marit fue una de sus clientas más fieles.

Vivían en la misma calle de Oslo y compartían muchas conversaciones, momentos y confidencias. Según la agencia Dana Press, su relación era mucho más profunda que la de diseñadora y clienta. Era una amistad verdadera.

La princesa no ha viajado con su familia a Portugal este verano, algo poco habitual. Muchos creen que aún se encuentra en pleno duelo: Dos muertes, una tras otra, han sacudido su mundo. Sin duda, ha sido un julio especialmente oscuro, uno de los más tristes de su vida.