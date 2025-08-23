Visitem la casa de Victòria Frederica a Madrid i hi ha una habitació que impressiona

Victòria Frederica ha tornat a convertir-se en el centre de totes les mirades, però en aquesta ocasió no té res a veure amb les polèmiques que sol protagonitzar. I és que, tal com ha transcendit, la jove posseeix un impressionant pis al centre de Madrid, habitatge en què destaca una habitació en particular.
Avui dia, la filla de la infanta Elena i Jaime de Marichalar s'ha convertit en una de les joves més seguides a les xarxes socials. Plataformes que li han permès desenvolupar la seva carrera com a creadora de contingut especialitzada en moda.
Tanmateix, si hi ha alguna cosa de què realment pot presumir Victòria Frederica és que, amb només 24 anys, està vivint sola al centre de Madrid. Concretament, en un pis d'alt nivell situat al centre de la capital.
Com era d'esperar, aquest immoble ha despertat un gran interès, i no només per la seva extensió i ubicació, sinó també per la seva història familiar. I és que, tal com s'ha confirmat, en el seu moment va ser un obsequi de Joan Carles I a la seva filla, la infanta Elena.
Ara, el que en el passat va ser un refugi familiar s'ha convertit en l'epicentre de la vida social de Victòria Frederica. De fet, avui dia, la jove gaudeix d'aquest habitatge situat en un enclavament privilegiat de la capital.
Aquesta propietat compta amb diversos detalls que la diferencien d'altres residències similars. Tanmateix, no hi ha cap dubte que el que més crida l'atenció és el seu saló, el qual està equipat amb un ampli finestral amb vistes a la ciutat.
Tots els detalls sobre l'impressionant pis on viu Victòria Frederica al centre de Madrid
Tot i que no s'ha revelat l'adreça concreta de l'habitatge de Victòria Frederica per raons de seguretat, tot apunta que es troba en un entorn de gran nivell econòmic. Tant és així, es barallen dues ubicacions en concret: el barri de Salamanca i el barri de Niño Jesús.
El que sí que ha transcendit són altres detalls d'aquest immoble, entre ells, la seva distribució. De fet, un dels aspectes que més sorprenen són els 500 metres quadrats construïts que conformen l'habitatge de la jove.
El pis de Victòria Frederica està situat en una planta baixa amb jardí privat i inclou una piscina d'ús exclusiu. A més, disposa de cinc habitacions, quatre banys, una cuina equipada, diversos salons amplis i espais de servei.
D'altra banda, l'habitatge de la filla de la infanta Elena i Jaime de Marichalar també disposa de garatge i servei de porteria, cosa que li assegura discreció, control i confort en el dia a dia.
Tot i que no s'han publicat fotografies oficials de l'interior, en algunes de les publicacions que Victòria Frederica comparteix a les xarxes socials han quedat al descobert alguns detalls de la seva llar.
Tal com ha mostrat ella mateixa, la decoració de casa seva combina el clàssic amb el contemporani. A més, té una clara preferència per tons suaus, mobiliari pràctic i acabats nobles com la fusta o el marbre.
El saló és un dels espais més destacats de l'habitatge. I és que, gràcies als seus grans finestrals i una il·luminació càlida, aquesta estança s'ha convertit en un punt perfecte per a trobades pròximes.
Per la seva banda, la cuina es caracteritza per tenir una illa central i electrodomèstics de primer nivell, cosa que reflecteix una visió funcional i actual. Així mateix, l'habitatge compta amb una zona de lectura equipada amb butaques i llum tènue.