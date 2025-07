La infanta Sofia i Victòria Frederica, en el punt de mira: hi ha un problema

per Alba Fabián

La relació entre la infanta Sofia i la seva cosina, Victòria Frederica, ha tornat a situar-se sota el focus mediàtic a causa d'un problema que sembla haver-se enquistat en el temps. Tot i que ambdues pertanyen a la família reial espanyola i mantenen una connexió familiar reconeguda, fonts properes han confirmat que existeix una distància important entre elles. Aquest distanciament ha generat diverses especulacions sobre l'estat actual del seu vincle.

Segons han informat fonts extraoficials, la infanta Sofia i Victòria Frederica fa almenys dos anys que no mantenen contacte ni es veuen en persona. Aquesta manca de comunicació sorprèn, ja que totes dues joves havien compartit nombrosos moments públics en el passat, especialment durant esdeveniments familiars i oficials. El motiu exacte d'aquesta ruptura roman envoltat de misteri, tot i que s'apunta a desacords personals com a possible causa.

| GTRES, Europa Press, xcatalunya.cat

Aquest distanciament ha estat especialment cridaner atès que, tradicionalment, la relació entre cosines ha estat propera i visible davant els mitjans. Tanmateix, en els darrers temps, l'absència de trobades ha augmentat la curiositat sobre com afecta aquesta situació la dinàmica familiar. Tot i que ambdues són netes del rei emèrit Joan Carles I, han tingut vides paral·leles amb camins i estils de vida força diferents.

Diferències entre la infanta Sofia i Victòria Frederica

La separació també ha estat motiu de comentaris en cercles propers a la família, on alguns asseguren que el problema podria tenir arrels en diferències de caràcter o estils de vida. Mentre que Sofia s'ha centrat en els seus estudis i activitats més discretes, Victòria Frederica ha portat una vida social més pública i mediàtica. Aquesta diferència podria haver contribuït a un distanciament gradual.

| Europa Press

Malgrat les especulacions, ni la infanta Sofia ni Victòria Frederica han fet declaracions al respecte, mantenint una postura discreta i evitant alimentar rumors. La Casa Reial tampoc ha emès cap comunicat oficial sobre aquest assumpte, cosa que afegeix una aura de confidencialitat al problema. L'absència de comentaris oficials fa que l'opinió pública depengui de les fonts no oficials per entendre la situació.

La fractura entre la infanta Sofia i Victòria Frederica i el seu impacte en la família reial

Aquesta situació ha generat diverses reaccions entre qui les coneixen, que expressen la seva preocupació per l'impacte que pot tenir en la unitat familiar. Alguns afins esperen que amb el pas del temps puguin superar les seves diferències i recuperar la proximitat que alguna vegada van demostrar. Per ara, el silenci i les seves diferències personals continuen sent les constants al voltant d'aquest assumpte delicat.

En definitiva, la distància que ara separa la infanta Sofia i Victòria Frederica marca un punt crític en la seva relació familiar. Tot i que el temps dirà si aquest problema es resol o es manté, el cert és que aquesta situació ha captat l'atenció tant de la premsa com de la societat. L'evolució d'aquest distanciament serà, sens dubte, un tema a seguir en el futur pròxim.