Aquest és l’edifici de Madrid on Jaime de Marichalar té un pis de 3 milions

Després d'un temps allunyat del focus mediàtic, Jaime de Marichalar ha tornat a convertir-se en el centre de totes les mirades. I és que tots els ulls s'han posat sobre l'edifici de Madrid, on l'exmarit de la infanta Elena posseeix un pis valorat en 3 milions d'euros.
Catorze anys després del divorci, Jaime de Marichalar continua sent un dels rostres més perseguits per la premsa del nostre país. A més, s'ha convertit en una de les persones més habituals a les celebracions més exclusives de la capital.
I és que, com tots ja sabem, la seva trajectòria professional està lligada al món del luxe, on exerceix com a conseller de diverses companyies i dirigeix una reconeguda firma de sastreria. Un estil de vida que combina amb un entorn social molt selecte.
Una activitat laboral, marcada per un ritme constant, que desenvolupa tant dins com fora de la seva residència. Un immoble situat en un dels barris més exclusius de Madrid, zona que figura entre les de més alt nivell econòmic del país. Allà gaudeix d'una vida tranquil·la, envoltat d'un ambient privilegiat.
Tot sobre l'edifici on es troba l'habitatge milionari de Jaime de Marichalar
Tal com ha transcendit, malgrat el seu divorci, la distància que separa Jaime de Marichalar de la infanta Elena és mínima. I és que la seva casa amb prou feines es troba a set minuts en cotxe de l'habitatge familiar de la seva exdona, que viu al barri del Niño Jesús.
L'aristòcrata va adquirir aquest habitatge dos anys abans de posar fi a la convivència amb la seva exesposa. El 2005, va sol·licitar de manera individual un préstec hipotecari de 3,1 milions d'euros a retornar en tres dècades.
Aleshores, l'operació va resultar molt cridanera per l'import, però per a Jaime de Marichalar, la propietat mereixia aquesta inversió. De fet, la seva convicció el va portar a tancar la compra sense massa dubtes.
La casa en qüestió és un tríplex de 735 metres quadrats. A més, compta amb diverses places d'aparcament, un traster i un pati compartit amb un altre dúplex. Un privilegi poc habitual fins i tot al seu edifici.
Amb la col·laboració de la interiorista Rosa Bernal, cada planta de la casa de Jaime de Marichalar té una distribució molt definida. La primera acull la cuina, un ampli saló amb xemeneia, una biblioteca i l'àrea de servei; la segona reuneix les habitacions dels seus fills i un dormitori per a convidats.
Ja al nivell superior es troba la suite principal al costat d'una petita piscina privada. Un detall de confort que forma part del seu dia a dia i del qual no pensa prescindir.
Tot i que viu sol, Jaime de Marichalar gaudeix de la companyia dels seus fills durant les seves visites a Madrid. Ells, com el pare, mantenen una vida discreta, però comparteixen amb ell moments en aquesta residència situada a prop de restaurants, botigues i activitats culturals.