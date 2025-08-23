Visitamos la casa de Victoria Federica en Madrid y hay una habitación que impresiona

Victoria Federica ha vuelto a convertirse en el centro de todas las miradas, pero en esta ocasión no tiene nada que ver con las polémicas que suele protagonizar. Y es que, tal y como ha trascendido, la joven posee un impresionante piso en el centro de Madrid, vivienda en la que destaca una habitación en particular.

A día de hoy, Victoria Federica se ha convertido en una de las jóvenes más seguidas en las redes sociales. Plataformas que le han permitido desarrollar su carrera como creadora de contenido especializada en moda.

| Europa Press

Sin embargo, si hay algo de lo que realmente puede presumir Victoria Federica es de que, con solo 24 años, está viviendo sola en el centro de Madrid. Concretamente, en un piso de alto nivel situado en el centro de la capital.

Como era de esperar, dicho inmueble ha despertado un gran interés, y no solo por su extensión y ubicación, sino también por su historia familiar. Y es que, tal y como se ha confirmado, en su momento fue un obsequio de Juan Carlos I a su hija, la infanta Elena.

| Europa Press, esp.xcatalunya.cat

Ahora, lo que en el pasado fue un refugio familiar se ha convertido en el epicentro de la vida social de Victoria Federica. De hecho, a día de hoy, la joven disfruta de esta vivienda situada en un enclave privilegiado de la capital.

Dicha propiedad cuenta con varios detalles que la diferencian de otras residencias similares. Sin embargo, no hay ninguna duda de que lo que más llama la atención es su salón, el cual está equipado con un amplio ventanal con vistas a la ciudad.

Todos los detalles sobre el impresionante piso en el que vive Victoria Federica en el centro de Madrid

Aunque no se ha revelado la dirección concreta de la vivienda de Victoria Federica por razones de seguridad, todo apunta a que se encuentra en un entorno de gran nivel económico. Tanto es así, se barajan dos ubicaciones en concreto: el barrio de Salamanca y el barrio de Niño Jesús.

Lo que sí ha trascendido son otros de los detalles de dicho inmueble, entre ellos, su distribución. De hecho, uno de los aspectos que más sorprende son los 500 metros cuadrados construidos que conforman la vivienda de la joven.

El piso de Victoria Federica está situado en una planta baja con jardín privado e incluye una piscina de uso exclusivo. Además, dispone de cinco habitaciones, cuatro cuartos de baño, una cocina equipada, varios salones amplios y espacios de servicio.

| Atresmedia

Por otro lado, la vivienda de la hija de la infanta Elena y Jaime de Marichalar también dispone de garaje y servicio de portería, lo que le asegura discreción, control y confort.

Aunque no se han publicado fotografías oficiales del interior, en algunas de las publicaciones que Victoria Federica comparte en redes sociales han quedado al descubierto algunos detalles de su hogar.

Tal y como ha mostrado ella misma, la decoración de su casa combina lo clásico con lo contemporáneo. Además, tiene una clara preferencia por tonos suaves, mobiliario práctico y acabados nobles como la madera o el mármol.

El salón es uno de los espacios más destacados de la vivienda. Y es que, gracias a sus grandes ventanales y una iluminación cálida, esta estancia se ha convertido en un punto perfecto para encuentros cercanos.

Por su parte, la cocina se caracteriza por tener una isla central y electrodomésticos de primer nivel, lo que refleja una visión funcional y actual. Asimismo, la vivienda cuenta con una zona de lectura equipada con butacas y luz tenue.