Victòria Frederica, assenyalada a Marbella pel que s'ha fet al cap

Victòria Frederica ha tornat a convertir-se en protagonista de l'estiu marbellí. La filla de la infanta Elena ha viatjat a la Costa del Sol per gaudir d'una de les seves grans passions: la música en directe. Tot i que el que més ha cridat l'atenció ha estat el que Victòria Frederica s'ha fet al cap: s'ha fet trenes.
Per a Victòria Frederica, no hi ha res millor que un bon concert. Envoltada d'amics, cantant i ballant al ritme dels seus artistes preferits. Marbella ha estat, un cop més, el seu refugi estiuenc i Starlite Occident, el seu escenari perfecte.
La neboda del rei Felip VI no s'ha perdut l'estrena de Guitarricadelafuente en aquest festival. Aquest dijous, Victòria ha arribat amb un somriure, ha estat animada i ha gaudit des del primer minut.
Victòria Frederica ha gaudit d'un concert a Marbella
Durant el concert, ha tret el seu mòbil, ha gravat diversos dels seus temes preferits i ha volgut immortalitzar el moment. També ha tingut l'oportunitat de saludar el cantant i han parlat uns instants.
La seva expressió ha mostrat l'admiració que sent per ell i, com a bona fan, ha repetit gest. Mòbil a la mà, ha posat al costat de l'artista per a un selfie que ja guarda com a record.
La moda ha estat, com sempre, una altra de les seves protagonistes. Victòria ha escollit un look molt festivaler. Ha lluït una samarreta de màniga curta amb fines ratlles negres i beix, perfecta per a les nits càlides de Marbella.
Però no ha estat només la seva roba el que ha cridat l'atenció, ja que el seu pentinat ha acaparat totes les mirades. Victòria ha lluït petites trenes d'arrel, un toc diferent, arriscat i molt comentat entre els assistents. Alguns han elogiat l'elecció mentre d'altres s'han mostrat sorpresos; en qualsevol cas, ningú ha quedat indiferent.
Victòria Frederica està gaudint d'uns dies a Marbella
A més, la jove ha portat un apòsit en una de les seves mans, probablement per cobrir una petita ferida. Tanmateix, aquest detall ha passat a un segon pla. El que realment ha generat conversa han estat les trenes de la jove; el seu canvi de look ha estat tema del moment al festival.
Victòria Frederica ha tornat a deixar clar que sap com captar l'atenció, ha gaudit, ha somrigut, ha compartit. I, sobretot, ha demostrat que Marbella, la música i la moda continuen sent els seus territoris preferits.