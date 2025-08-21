Important, ara sí: a 'Pasapalabra' ja han confirmat el millor sobre Manu i Rosa

Una notícia molt esperada pels seguidors de Pasapalabra s'ha confirmat finalment. El programa ha emès un nou enfrontament entre Manu i Rosa que ha resolt la incògnita que feia dies que estava a l'aire. Després de l'empat en el seu anterior duel, tots dos concursants van tornar al plató amb tot per decidir.
Pasapalabra ha deixat clar el que molts volien saber i és que ja hi ha desempat. Els aspirants s'han tornat a enfrontar a El Rosco i un dels dos ha aconseguit imposar-se. El desenllaç s'ha confirmat amb total claredat, sense deixar lloc a dubtes sobre qui avançarà en el concurs.
L'equilibri entre tots dos s'ha mantingut des de l'inici, fins i tot en els segons acumulats. Manu ha començat amb tres segons d'avantatge que podrien semblar mínims, però a El Rosco han marcat la diferència. Rosa, per la seva banda, ha optat per un ritme més pausat i calculat, tot i que un error li ha passat factura i ha compromès les seves opcions.
L'ensopegada de Rosa li va obrir la porta a Manu a Pasapalabra
El moment decisiu ha arribat amb una errada inesperada de Rosa a la lletra U. El seu error l'ha deixada amb 22 encerts i una paraula incorrecta que ja no podia recuperar. A partir d'aquí, el madrileny ha entès que tenia l'oportunitat perfecta per imposar-se i agafar avantatge.
Amb el temps a favor seu, Manu ha mantingut la calma i ha decidit arriscar. Ha intentat completar el pot de 2.014.000 euros, demostrant confiança i ambició en cada resposta. Tanmateix, una errada a la lletra V li ha impedit assolir la xifra total, quedant-se a només dues paraules del gran pot.
Manu es consolida a Pasapalabra i Rosa queda a la corda fluixa
Tot i així, Manu ha aconseguit superar la gallega amb una resposta correcta més, sumant 23 encerts. Aquest resultat li ha assegurat la permanència directa en el següent programa, consolidant la seva posició com a concursant destacat. Rosa, per la seva banda, haurà d'enfrontar-se a la temuda Cadira Blava per defensar el seu lloc al concurs.
L'audiència ha valorat molt positivament aquest desenllaç que ha posat fi a la tensió generada per l'empat anterior. Tots dos concursants han demostrat estratègia, coneixement i sang freda en un duel que ha mantingut tothom pendent de la pantalla. Pasapalabra ha tornat a complir amb la seva essència oferint emoció i entreteniment en estat pur.
Ara toca esperar la pròxima entrega, en què Rosa intentarà defensar la seva permanència al programa. Manu, per la seva banda, tornarà amb la tranquil·litat de tenir la seva plaça assegurada i el pot una mica més a prop. Tot apunta que el pròxim programa tornarà a oferir moments de màxima tensió.