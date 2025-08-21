Un xef de Buckingham Palace parla clar sobre la princesa Charlotte: 'Ha de...'

Amb només 10 anys, la princesa Charlotte de Gal·les ja és una figura central a la família reial britànica. Filla del príncep Guillem i Kate Middleton, ocupa el tercer lloc en la línia de successió al tron.
Tot i la seva posició, els seus pares han insistit sempre que ella i els seus germans visquin una infància el més normal possible. Tanmateix, algunes normes estrictes en la seva educació reflecteixen el pes institucional que recau sobre les seves espatlles.
La sorprenent prohibició de la princesa Charlotte
Una d’aquestes normes té a veure amb els moments a taula. Darren McGrady, xef que va treballar durant anys per a la reina Isabel II i la princesa Diana, ha revelat un costum sorprenent que encara es manté entre els fills dels prínceps.
En una entrevista amb Harper’s Bazaar, va explicar que "als nens no se’ls permet seure amb els adults fins que dominen l’art de la conversa cortesa". Aquesta norma es compleix de manera estricta, tant al Palau de Buckingham com a Adelaide Cottage.
"Sovint, els nens han de seure separats dels seus pares durant els àpats", va afegir McGrady. Fins que assoleixen el nivell de maduresa requerit, Charlotte i els seus germans George i Louis mengen en una taula separada, acompanyats únicament per una donzella.
L’objectiu és fomentar les seves habilitats socials i preparar-los per a futurs esdeveniments oficials. "Els petits sempre menjaven a la zona dels nens fins que tenien l’edat suficient per comportar-se correctament a la taula del menjador", va detallar.
Els fills de Kate Middleton han de complir certes normes
La premsa britànica ha qualificat aquesta norma d'"estricta", en contrast amb la imatge d’infància comuna que defensen els ducs. Pel que fa a la disciplina, una altra font propera va explicar a The Sun com actuen Guillem i Kate quan els seus fills no es comporten com esperen:
"Se’ls emporten fora del menjador i conversen sobre el que acaben de posar en pràctica, sempre en un to tranquil, sense exaltar-se. Kate i Guillem mai els criden". Des que a Kate li van diagnosticar càncer, la parella ha reorganitzat la seva rutina per estar més presents.
Han reduït el nombre d’empleats a Adelaide Cottage. Un fet que ha afectat la nanny María Teresa Turrión. Aquesta també va assenyalar que tenen prohibides les rebequeries en públic i en privat per incentivar que s’expressin de manera calmada.