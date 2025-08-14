La reina Letícia interromp les seves vacances a Grècia i llança un missatge important

Davant la gravetat del que està succeint, la reina Letícia ha decidit interrompre les seves vacances privades per reprendre breument les seves obligacions institucionals. Tant és així que, segons ha transcendit, tant ella com el seu marit no han volgut esperar més per llançar un important missatge.
El passat 6 d'agost, la Família Reial espanyola va abandonar Mallorca per començar el seu esperat descans estival. Un període que aquest any estan gaudint a Grècia, més concretament a l'illa de Spetses.
Tanmateix, aquest any, les vacances de la reina Letícia i la seva família s'han vist eclipsades per dues tragèdies. En primer lloc, l'accident de Jaime Anglada i, tot seguit, els nombrosos incendis que estan cremant a Espanya.
La greu situació que afecta diverses zones del país ha portat els monarques a prendre una important decisió. Tot i que han decidit no cancel·lar el seu viatge, ara han optat per pausar el seu descans privat.
Segons ha transcendit, la reina Letícia i l'actual cap d'Estat han decidit aturar el seu descans privat amb una finalitat. I és que els monarques han volgut comunicar-se amb els responsables de les regions més afectades pels intensos focs forestals.
La reina Letícia i el seu marit interrompen temporalment les seves vacances per interessar-se per la situació d'Espanya
Des del seu lloc de descans estival, la reina Letícia i Felip VI han pres la iniciativa de trucar personalment a cadascun d'ells. I tot per conèixer de primera mà l'estat de la situació i els avenços en les tasques de control.
No és la primera vegada que els monarques mostren una especial implicació davant emergències d'aquesta gravetat. Tant és així que, durant la DANA que va colpejar la Comunitat Valenciana i part de Castella-la Manxa, van deixar palès que la seva prioritat era donar suport a la ciutadania.
En ple període vacacional, la reina Letícia i el seu marit han decidit implicar-se de manera activa. Això, davant l'escenari preocupant que estan deixant les flames al nostre país.
Com a cap d'Estat i portaveu de la Família Reial, el rei Felip ha buscat mantenir un contacte directe amb el centre de la notícia. La recent informació que ha sortit a la llum n'és prova.
A través dels seus perfils oficials, els mandataris regionals han informat sobre la conversa que han mantingut amb el monarca i la reina Letícia. Gest que posa de manifest que els seus dies de descans no estan transcorrent amb la tranquil·litat habitual.
“Agraeixo al rei la seva solidaritat pels incendis de Castella i Lleó i el seu suport a tots els que lluiten contra el foc. Acabo de parlar amb Sa Majestat i m'ha transmès el seu pesar”, ha assegurat el president d'aquesta comunitat autònoma aquest dimecres, 13 d'agost, a través de les xarxes.
D'altra banda, Juan Manuel Moreno Bonilla, president d'Andalusia, ha confirmat que ell també ha rebut “una trucada” de la reina Letícia i Felip VI. Ell està “preocupat pels incendis” i “em trasllada la seva solidaritat i suport”, ha afegit.
Mentrestant, el líder del Govern gallec ha volgut agrair públicament la trucada que ha rebut per part dels monarques. La qual ha estat “per interessar-se per la situació dels incendis a Galícia”, segons ha confirmat.