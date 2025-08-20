Fonts properes al rei Felip admeten el que molts sospiten sobre Jaime Anglada

Dues setmanes després de l'accident automobilístic de Jaime Anglada, fonts properes al rei Felip han trencat el seu silenci per confirmar el que molts sospitaven sobre la seva sonada amistat.
Avui dia, aquest conegut cantautor mallorquí i gran amic del monarca continua ingressat a l'UCI de l'Hospital Universitari Son Espases de Palma. I tot després de patir un greu accident de trànsit el passat divendres, 8 d'agost.
Aquell dia, Jaime Anglada va ser atropellat de matinada per un vehicle mentre conduïa la seva moto per l'avinguda Joan Miró. Però el més greu de tota aquesta història va ser que, tot just produir-se l'impacte, el conductor del cotxe va fugir.
No obstant això, el responsable d'aquest altercat va ser ràpidament detingut gràcies a la col·laboració de diversos testimonis que van facilitar la matrícula del vehicle a la Policia Local.
Una setmana després, l'informe mèdic emès el 15 d'agost va informar que l'evolució postoperatòria de Jaime Anglada era “satisfactòria” i “sense complicacions immediates”. I és que, segons ha transcendit, el gran amic del rei Felip va ser sotmès a diverses intervencions quirúrgiques el dimecres anterior.
Tanmateix, i encara que roman en estat greu per les múltiples lesions que va patir aquell dia, la situació de l'artista mallorquí és estable, segons han confirmat fonts hospitalàries.
Ara, i a l'espera de conèixer els avenços de la seva evolució, fonts properes al rei Felip han trencat el seu silenci per confirmar el que molts ja sospitaven. I és que, tal com han confirmat a Monarquía Confidencial, el monarca ha estat molt pendent des del primer moment de l'estat del seu gran amic.
Fonts properes al rei Felip van confirmar la preocupació del monarca per l'estat del seu amic Jaime Anglada
Tot i que en un primer moment va optar per no cancel·lar les seves vacances privades, el rei Felip ha estat molt pendent de l'evolució del seu amic, Jaime Anglada. Informació que el citat mitjà de comunicació ha pogut confirmar després de parlar amb diverses fonts properes al monarca.
Aquest conegut cantautor mallorquí i el sobirà mantenen una estreta relació que es remunta a fa dècades. Una amistat que es va enfortir gràcies als estius compartits a Mallorca.
Durant tots aquests anys, el rei Felip i Jaime Anglada han coincidit en activitats tant nàutiques com musicals. Unes experiències que, sens dubte, van ser les culpables que es consolidés el seu fort vincle personal.
D'altra banda, s'ha sabut que el conductor responsable de l'atropellament, un jove de 20 anys, ha estat enviat a presó provisional per ordre del Jutjat d'Instrucció número 7 de Palma. Està acusat d'omissió del deure de socors, lesions per imprudència greu i conducció sota els efectes de l'alcohol.
Segons fonts judicials, el jove va reconèixer els fets durant la seva declaració i va expressar el seu penediment pel que va passar. També va mostrar la seva disposició a assumir la responsabilitat civil derivada de l'accident.
Només uns dies abans del succés, Jaime Anglada va participar en la recepció oferta pel rei Felip i la reina Letícia al Palau de Marivent. L'acte va reunir més de 600 convidats en un ambient distès. Allà va coincidir amb nombroses personalitats de la societat balear.
Dies després, el músic també va oferir un concert al Club Nàutic de Palma amb motiu de la Copa del Rei de Vela. Esdeveniment que, com era d'esperar, el rei Felip no va voler perdre's per res del món.