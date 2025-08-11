Eivissa, perruca i ulleres de sol: Leonor se salta les normes de la Casa Reial

La princesa Leonor ha tornat a situar-se al centre de l'atenció pública, però no per motius oficials. Durant aquest estiu, l'hereva al tron ha sorprès en saltar-se algunes de les estrictes normes de la Casa Reial, apostant per una faceta més desenfadada i allunyada del protocol habitual. Aquesta actitud ha generat un debat sobre el seu paper públic i la imatge que ha de projectar com a futura reina.
El contrast amb el seu any de formació militar ha estat notable. Durant mesos, l'hereva ha estat immersa en una exigent instrucció a bord de fragates i vaixells escola, amb poc descans i molt de rigor. Però en acabar, ha aprofitat l'estiu per mostrar-se a Mallorca en un ambient menys formal i sense les estrictes regles de la Casa Reial.
No obstant això, ha estat el seu pas per Eivissa el que ha donat més que parlar. Segons El Nacional, Leonor ha intentat passar desapercebuda sota una perruca i unes ulleres de sol cridaneres, característiques de les discoteques més populars d'allà.
Tot i la discreció, alguns testimonis asseguren que la princesa va gaudir de diverses nits amb un ambient molt festiu, amb "copes de més". Afortunadament, ella mateixa hauria moderat la situació abans que pogués complicar-se.
Leonor trenca amb les normes de la Casa Reial
Aquesta actitud ha sorprès perquè trenca amb la tradició de la Casa Reial, on cada moviment públic dels seus membres és planificat i controlat rigorosament. Leonor sembla estar explorant noves formes de viure la seva joventut, intentant combinar el seu rol institucional amb la normalitat que qualsevol persona de la seva edat cerca. Tanmateix, aquesta dualitat suposa un desafiament tant per a ella com per a la institució que representa.
Mentrestant, a Mallorca, el rei Felip VI ha seguit amb els seus compromisos oficials, participant en la tradicional Copa del Rei de vela, un esdeveniment familiar i emblemàtic. La princesa, per la seva banda, ha mantingut un perfil baix en la majoria de les seves aparicions públiques, preferint espais més íntims i activitats culturals que no impliquin un posat oficial. La discreció continua sent clau, encara que amb matisos més relaxats.
Un estiu diferent per a la princesa Leonor i la Casa Reial
És evident que la Casa Reial travessa un moment delicat pel que fa a la gestió de la imatge de la futura reina. Les escapades de Leonor i el seu canvi d'estil personal demostren que el protocol s'adapta lentament als temps actuals. Els seus últims moviments a Eivissa són símptomes clars d'aquesta evolució, encara que sempre vigilada.
En conclusió, la princesa Leonor està construint un camí propi entre les exigències del càrrec i el seu dret a gaudir d'una joventut més lliure. Aquest estiu ha evidenciat que, encara que la seva agenda estigui marcada pel rigor, també hi ha espai per a l'espontaneïtat i la recerca de moments privats. La Casa Reial i la societat observen, atents, cada pas que faci la futura reina.