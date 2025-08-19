La família de Meghan Markle acaba de confirmar la mala notícia del rei Carles III

La família de Meghan Markle ha posat al centre de l'atenció una notícia que afecta directament el rei Carles III. Els afins a la duquessa de Sussex han confirmat el que molts temien i que enterboleix l'estiu del monarca. Es tracta d'un assumpte delicat, amb implicacions tant familiars com institucionals, que torna a tensar la relació entre la Corona i els Sussex.
El que han confirmat és que Carles ha considerat retirar els títols de príncep i princesa a Archie i Lilibet, els fills de Harry i Meghan. Aquesta decisió no només implica una mesura simbòlica, sinó que reflecteix també la manca de contacte real que el rei manté amb els seus nets. La distància ha estat especialment marcada amb la petita Lilibet, a qui gairebé no ha vist des del seu naixement el 2021.
La família de Meghan Markle està formada per la seva mare, Doria Ragland, i pel seu pare, Thomas Markle, tot i que amb ell manté una relació distant. També té dos mig germans per part de pare, Samantha i Thomas Jr., amb qui tampoc no existeix un vincle proper. Ha estat Doria qui ha acompanyat Meghan i els seus nets, Archie i Lilibet, enmig dels conflictes amb la reialesa britànica.
La distància entre el rei Carles III i els fills de Meghan Markle torna a quedar en evidència
Els fills de Harry i Meghan no van néixer amb títols reials, ja que en aquell moment eren besnets de la reina Isabel II. Amb l'arribada de Carles al tron, la situació va canviar i, per dret, Archie i Lilibet van passar a ser prínceps, un fet confirmat per Buckingham el 2023. Des de llavors, els Sussex s'han referit als seus fills com a príncep i princesa en ocasions públiques, reforçant aquest reconeixement oficial.
Meghan Markle, en una recordada entrevista televisiva, va revelar que durant el seu primer embaràs li van comunicar que Archie no rebria títol ni seguretat, cosa que ella va interpretar com un acte de discriminació. A més, va assegurar que hi va haver converses preocupants sobre el color de pell del nen, cosa que va desfermar crítiques internacionals cap a la institució. Aquests episodis van marcar un abans i un després en la relació de la parella amb la reialesa britànica.
La família de Meghan assumeix que el vincle amb la Corona està trencat
Tot i que a la Casa Reial encara figuren els títols d'Archie i Lilibet, el fet que el rei estigui disposat a retirar-los ha provocat tristesa a la família de Meghan. Fonts properes asseguren que Doria Ragland, mare de la duquessa, ha estat un pilar de suport i ha intentat suavitzar l'impacte de la notícia en els seus nets. La confirmació de la mala notícia no ha fet més que evidenciar l'esquerda a la família reial britànica.
En aquest escenari, el futur dels fills de Harry i Meghan en l'estructura monàrquica queda en entredit. El que semblava un reconeixement consolidat ara depèn de la voluntat del rei, que es debat entre la tradició i la seva vida personal. La família de Meghan ha deixat clar que el problema és un conflicte obert que seguirà marcant la relació entre el monarca i els seus nets.