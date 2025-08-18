Ja és oficial: Meghan Markle reconeix que el dels seus fills (Archie i Lilibet) és cert

Meghan Markle ha deixat clar als seus representants i amics més propers que la seva prioritat absoluta és la privacitat dels seus fills, Archie i Lilibet. Segons ha transcendit, Netflix havia posat sobre la taula un ambiciós projecte documental en què els petits tindrien un paper destacat. Tanmateix, la duquessa de Sussex reconeix que el rumor és cert, però que no està disposada a fer el pas.
L'interès de la plataforma a incloure els fills del príncep Harry en una producció responia a l'atractiu mediàtic que generen els més petits de la família. La proposta hauria suposat un contingut exclusiu que pretenia aprofundir en la vida privada del matrimoni, oferint imatges inèdites del seu dia.
Meghan no estava disposada a acceptar aquesta fórmula i va tallar qualsevol opció d'exposar Archie i Lilibet en un format global. El rumor és cert, la plataforma estava interessada en la família sencera, però la duquessa s'hi ha negat.
Durant setmanes es va especular amb la possibilitat que el rebuig de Meghan posés en perill la relació contractual amb Netflix. L'acord inicial, signat després de la seva sortida de la Casa Reial britànica, preveia diversos projectes de caràcter personal i documental. La manca de consens al voltant d'aquest plantejament fins i tot va arribar a posar en dubte la continuïtat del contracte.
L'acord al qual ha arribat amb Meghan Markle
Finalment, les negociacions van trobar un punt de trobada que va permetre salvar la col·laboració. En lloc d'un documental centrat en els seus fills, Meghan Markle va acceptar desenvolupar un format molt diferent que reflecteix una altra de les seves passions personals. Es tracta d'una sèrie centrada en la cuina, un terreny que li permet mantenir la privacitat familiar intacta alhora que es mostra en un registre més proper.
Amb aquesta decisió, Meghan va imposar una condició que considera inqüestionable per continuar treballant a la indústria de l'entreteniment. L'exactriu vol garantir que Archie i Lilibet creixin allunyats de l'escrutini mediàtic que durant anys ha perseguit la família. Netflix, per la seva banda, va apostar per mantenir l'acord amb un projecte alternatiu que pugui atreure igualment milions d'espectadors.
El gir en la negociació demostra que Meghan Markle continua defensant un equilibri entre la seva faceta pública i la seva vida privada. Ella és conscient de l'interès que desperta la seva figura i de les pressions constants que genera la seva posició, però intenta marcar límits clars per protegir els seus fills. La seva aposta per una sèrie culinària confirma que vol compartir una altra cara de si mateixa sense comprometre allò que més valora.
El resultat és que Meghan podrà continuar vinculada a Netflix amb un nou format que s'allunya dels rumors i l'exposició del seu nucli familiar. La plataforma manté així un contracte que continua sent rendible a nivell internacional gràcies al magnetisme de la parella. Mentrestant, Archie i Lilibet continuaran creixent en un entorn protegit, lluny dels focus i de la pressió mediàtica que els seus pares coneixen de primera mà.