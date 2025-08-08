Entrem al palau de Mònaco, on viu el príncep Albert amb la seva dona Charlene

El príncep Albert de Mònaco ha obert les portes de la seva residència oficial, l'icònic palau que comparteix amb la princesa Charlene. Per primera vegada en molt de temps, s'ha permès un accés tan proper al lloc on viu la parella i on també creixen els seus fills, Jacques i Gabriella. L'entrevista concedida a ¡Hola! ens ha deixat endinsar-nos en el cor íntim del Principat.
Entrar al palau de Mònaco significa mirar segles d'història, d'art i de poder concentrats en un sol lloc. El Pati d'Honor, la Galeria d'Hèrcules i la Sala del Tron són espais majestuosos que han acollit casaments, recepcions i moments clau dels Grimaldi. Ara, gràcies a un ambiciós projecte liderat pel mateix Albert, aquests salons han revelat un tresor ocult: frescos renaixentistes enterrats sota capes de pintura.
Albert II ha confirmat que aquests frescos daten del segle XVI i que la seva troballa ha canviat la cronologia coneguda del palau. La restauració ha durat vuit anys i ha tret a la llum més de 600 m² d'escenes mitològiques pintades per artistes influïts per Miquel Àngel i Rafael. La troballa no només té valor artístic, sinó també emocional i simbòlic per al sobirà monegasc.
El príncep Albert i Charlene de Mònaco, bolcats amb la restauració del palau
El projecte va començar per necessitat, a causa del deteriorament provocat per l'aire marí a la zona del Pati d'Honor. Tanmateix, a mesura que els treballs avançaven, es va decidir ampliar la investigació a altres estances del palau, i les sorpreses no van deixar d'aparèixer. Des de sostres ricament decorats fins a murs que semblaven llisos, el passat ha tornat amb força a cada racó de l'edifici.
La princesa Charlene, segons ha explicat Albert, ha mostrat entusiasme per la restauració i fins i tot ha arribat a ensenyar els frescos als seus propis convidats. El projecte ha impactat també en la vida familiar i en el ritme dels actes oficials, però per al príncep ha estat una prioritat. De fet, ha insistit que tot s'ha dut a terme de manera sostenible, amb productes naturals i tècniques tradicionals.
El projecte del príncep Albert i Charlene de Mònaco per recuperar la història més personal del Principat
Tant Carolina com Estefania, germanes d'Albert, han participat en el procés i han mostrat emoció en redescobrir racons de la seva infància al palau. El mateix Albert ha recordat que, de petits, patinaven a la Galeria d'Hèrcules, sense imaginar que sota els seus peus s'hi amagaven escenes del Renaixement. La restauració ha tingut, així, una dimensió íntima que va més enllà de l'arquitectònic.
Albert de Mònaco ha afirmat que el seu objectiu ha estat preservar un llegat per a les futures generacions, alhora que homenatja els seus pares, Rainiero i Grace. Tots dos, grans amants de l'art i del patrimoni, haurien aprovat aquest ambiciós projecte, segons el seu fill. Per a Albert, tenir cura del palau no és només una obligació, sinó un compromís amb la memòria i el llegat del Principat.