Carolina Lapausa revela avui el secret de 'Sueños de libertad': 'He anat a...'

Aquest divendres, 8 d'agost, Sueños de libertad deixarà més d'un sense paraules durant el seu episodi número 368. I tot després que la Luz, personatge interpretat per Carolina Lapausa, desveli el seu secret més ben guardat: “He anat a buscar-lo a casa”.
Fa uns dies, al dispensari, la doctora es va adonar que en el senyor Pedro no es trobava bé. Durant una breu exploració, va detectar en ell clars indicis de fatiga i una evident manca de gana que li van fer encendre les alarmes.
En els dies posteriors, la Luz (Carolina Lapausa) no va poder evitar mostrar-se cada cop més inquieta per l'estat de salut d'ell. Tant és així que li va proposar sotmetre's a un examen mèdic complet per descartar complicacions. No obstant això, l'empresari va rebutjar la idea i li va demanar tenir discreció absoluta sobre l'assumpte.
Però la situació va fer un gir de 180° quan, enmig d'una consulta, un dolor intens va sorprendre en el senyor Pedro. Contratemps que va portar la doctora a insistir amb més fermesa en la necessitat de rebre atenció mèdica immediata.
Finalment, gràcies a les pressions de la Luz (Carolina Lapausa), en el senyor Pedro va acceptar sotmetre's a les proves necessàries, tot i que li va demanar expressament que no revelés la notícia a ningú.
En el capítol d'avui de Sueños de libertad, aquest pacte de silenci es veurà amenaçat. I tot després que la Luz comenci a donar mostres d'esgotament per la càrrega que implica guardar aquest secret.
La Luz, personatge de Carolina Lapausa a Sueños de libertad, està cada cop més esgotada per haver de guardar el secret
Avui, a Sueños de libertad, la Luz no podrà suportar més el pes del secret que guarda sobre la salut d'en el senyor Pedro. I és que considera que és essencial comptar amb el suport dels seus éssers estimats en un moment tan delicat com aquest. Tant és així que el silenci començarà a resultar-li insuportable.
“He anat a buscar-lo a casa. Se suposava que s'ho havia de prendre amb més calma… Han arribat els resultats de les proves”, li confessarà la doctora a l'empresari. Tanmateix, a poc a poc, les mentides s'aniran acumulant i la Digna començarà a sospitar.
Mentrestant, l'ambient al laboratori es tornarà cada cop més tens després de la troballa d'una prova incriminatòria. L'Andrés i en Tasio interrogaran la Remedios, assenyalant-la com a possible culpable del robatori de la patent.
Amb aquest moviment, tots dos intentaran descobrir què va passar realment el dia del robatori. Tanmateix, l'Andrés començarà a dubtar de tot el que creu saber i una intuïció el portarà a pensar que la Remedios podria ser innocent. “Tot això no em quadra… I vull pensar que a tu tampoc”, li confessarà a la Begoña.
D'altra banda, la Gema se sentirà cada cop més inquieta pel comportament d'en Teo i demanarà a en Raúl que es mantingui apartat. Això no agradarà a la seva amiga Claudia, que no entendrà la situació. Finalment, la Gema descobrirà la veritable raó per la qual en Teo ha estat sostraient diners.
Enmig del caos, en Pelayo, totalment fascinat per les fotografies de la Fina, farà una trucada amb el propòsit d'ajudar la dependenta a aconseguir feina com a fotògrafa.