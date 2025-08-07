Pilar Eyre al·lucina amb el menyspreu de Leonor de Borbó als mallorquins: «Jo crec...»

La Família Reial espanyola sempre ha tingut un vincle indestructible amb el mar. Les regates de la Copa del Rei de Vela no són només una competició esportiva, sinó un escenari carregat de simbolisme dinàstic, on hem vist Joan Carles I, i després Felip VI, demostrar la seva perícia i la seva passió per la navegació. De fet, el vaixell de vela de l'emèrit es diu 'El Bribón'.
Una afició que semblava destinada a perpetuar-se en la figura de la princesa Leonor, especialment després del seu any de formació a l'Armada. Tanmateix, les expectatives de veure l'hereva agafar el timó de la tradició s'han esvaït.
La imatge que ha deixat aquest estiu al Reial Club Nàutic de Palma ha estat la d'una visita fugaç i protocol·lària, un gest que no ha estat suficient per als defensors dels costums borbònics i que ha alimentat les especulacions sobre un possible punt final a la vocació marinera de la Corona. Lluny de les imatges de complicitat nàutica dels seus antecessors, la princesa ha marcat una distància que no ha passat desapercebuda.
El desaire que revela un secret a crits
La polèmica ha agafat força gràcies a la periodista Pilar Eyre, que des del seu canal de YouTube ha posat paraules al que molts sospitaven. Segons Eyre, que cita la periodista María Eugenia Yagüe d'El Mundo, el desinterès de Leonor no és un caprici, sinó la conseqüència d'una experiència traumàtica.
Pel que sembla, la travessia de la princesa al vaixell escola Juan Sebastián de Elcano va ser un autèntic suplici. "La major part d'aquesta travessia, Leonor l'havia passada a la seva cabina marejada, amb uns marejos que no marxaven amb la biodramina", explica la cronista.
Nunca un mar en calma hizo buenos marineros.
Aquesta revelació contextualitza l'actitud de la princesa. La seva breu aparició al moll, on va saludar el seu pare, el Rei Felip VI, abans que aquest sortís a la mar, s'interpreta ara sota una nova llum. No hi va haver impuls de pujar a bord, ni un indici de nostàlgia per la vida a coberta.
Simplement, un petó que als ulls d'Eyre va semblar "una mica artificial" i una ràpida acomiadada. Fins i tot la seva indumentària, poc apropiada per a l'ambient portuari, delatava la seva alienació a aquest món que per al seu pare, avi i besavi va ser un refugi i una passió.
Una tradició trencada i l'ombra de Letícia
La tradició marinera dels Borbons és llegendària. Eyre recordava en la seva anàlisi com la mar era "l'únic consol" per a Don Juan, el comte de Barcelona, especialment després de la tràgica pèrdua del seu fill Alfonsito. Una mort provocada pel seu germà Joan Carles. Oficialment, accidental. Han circulat tota mena de teories
Don Joan Carles va convertir els iots en escenaris del seu poder i dels seus romanços, forjant la imatge d'un "rei mariner". El mateix Felip VI ha continuat amb l'afició, tot i que amb més discreció. Però en aquesta cadena dinàstica, sembla que hi ha un esglaó trencat
Pilar Eyre no dubta a assenyalar que aquesta ruptura amb el llegat familiar s'accentua amb la figura de la Reina Letícia. "No comparteix aquesta afició amb el seu marit i d'una manera lògica, en certa manera, ell també ha anat perdent afició", comenta, suggerint que la manca d'entusiasme de la reina ha influït en les seves filles
Ni Leonor ni Sofia van participar en els tradicionals cursets de vela a Calanova que sí que van fer els seus cosins, un primer indici que els estius a Marivent tindrien un caire diferent per a la nova generació.
El malestar de Leonor a l'Elcano, segons Eyre, va arribar a tal punt que la Reina Letícia es va plantejar "presentar-s'hi i endur-se-la" davant el patiment de la seva filla. Aquest instint protector matern xoca frontalment amb la fèrria disciplina i el sacrifici que s'espera d'un hereu al tron.